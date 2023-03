Unbekannte Täter brachen in einen Lagerraum einer Onlinehandelsfirma ein und entwendeten hochwertige Sportsammlerkarten. Diese Karten waren noch originalverpackt und hatten einen Einkaufswert in sechsstelliger Höhe. Vor Ort wurden Spuren gesichert und die Kriminalpolizei Amberg übernahm die Ermittlungen. Die Ermittlungsbeamten gehen davon aus, dass das Objekt in der Loisnitzer Straße zuvor von den bislang unbekannten Tätern ausgekundschaftet wurde. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09621/890-0 entgegengenommen.