Am 31.Januar 2023 wurde ein 92-Jähriger von einem bislang Unbekannten angerufen. Der Anrufer forderte den Mann auf, Geld an eine Abholerin zu übergeben, da seine Tochter einen Verkehrsunfall verursacht hätte und ansonsten in Haft müsse. Der ältere Herr übergab einen fünfstelligen Betrag an eine ihm unbekannte Frau. Nun kann die Polizei einen Fahndungserfolg melden. Im Bereich Ostthüringen konnte die Abholerin auf frischer Tat festgenommen werden. Auf Grund der bundesländerübergreifenden Zusammenarbeit können der Verdächtigen mehrere Fälle nachgewiesen werden, darunter auch der Fall aus dem Landkreis Regensburg. Bei der nun bereits Inhaftierten handelt es sich um eine wohnsitzlose 27-jährige Osteuropäerin.