FURTH IM WALD,LKRS CHAM. Am Montag, 06.März 2023, gegen 15.20 Uhr, brannte ein PKW auf einem Lagerplatz völlig aus. Kriminalpolizei konnte nun drei Verdächtige ermitteln.

Am Montag, 06.März 2023, kam es in den Nachmittagsstunden zu einem PKW-Brand auf einem Lagerplatz in der Raiffeisenstraße in Furth im Wald. Mehrere Feuerwehren wurden zur Brandbekämpfung angefordert. Ein nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassener Fiat älteren Baujahrs wurde der Spurenlage nach vorsätzlich in Brand gesteckt. Nun konnten drei männliche Minderjährige aus dem Landkreis Cham als Tatverdächtige ermittelt werden. Die Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Bereich.