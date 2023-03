0474 - Omnibus mit Unfallschaden auf A8 kontrolliert

Friedberg / A8 - Gestern (09.03.2023) kontrollierte die Autobahnpolizei Gersthofen gegen 20.00 Uhr einen Omnibus. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Omnibus Beschädigungen an der Front sowie der Fahrerseite aufwies. Die Seitenscheibe war vollständig zugeklebt und die Scheinwerfer blendeten den Gegenverkehr. Auf Grund der Beschädigungen war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben.

Der 39-jährige Fahrer hatte zuvor in Baden-Württemberg einen Unfall gehabt. Er wollte den Omnibus jedoch, entgegen der Anweisung der dortigen Polizei, noch bis nach München zur Reparatur zu fahren.

Die Autobahnpolizei unterband die Weiterfahrt, bis der Omnibus durch einen Abschleppwagen abgeholt wurde. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

0475 - Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Dillingen - Am 09.03.2023 gegen 23.30 Uhr wurde in Dillingen ein 32-jähriger Fahrer eines Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Streife stellt fest, dass der Mann mit Grund deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt fuhr.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter deutlichen Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1.1 Promille. Zudem konnte der 32-Jährige keinen Führerschein vorweisen. Eine Überprüfung ergab, dass er diesen bereits abgeben musste. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren trotz Fahrverbot ermittelt.

0476 - Fußgängerin angefahren

Thierhaupten - Gestern (09.03.2023) lief die 75-jährige Frau gegen 11.25 Uhr auf dem Gehweg an der Meitinger Straße. Als sie die Einmündung Wendelinusweg querte, wurde sie von einem 57-jährigen Autofahrer übersehen, der in die Meitinger Straße einbiegen wollte. Die 75-jährige Frau erlitt beim Zusammenprall Brüche am rechten Fuß und am rechten Ellenbogen. Sie wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus verbracht. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun gegen den Autofahrer wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

0477 - Frisörbesuch mit Folgen

Donauwörth - Am 08.03.2023 betrat eine zunächst unbekannte Frau gegen 17.30 Uhr einen Friseursalon in der Berger Vorstadt. Sie bat zunächst darum die Toilette benutzen zu dürfen.

In der Folge entwendete die Frau aus an der Garderobe hängenden Jacken zwei Geldbörsen und ein Handy. In den beiden Geldbeuteln befanden sich neben persönlichen Dokumenten der 25- und 54-jährigen Geschädigten auch insgesamt circa 700 Euro Bargeld. Das Mobiltelefon einer 72-Jährigen wurde ebenfalls entwendet.

Die Ermittlungen der Polizei hatten bereits am nächsten Tag Erfolg. Die Beamten konnten anhand der Videoaufnahmen eine 42-jährige Frau als Täterin ermitteln und festnehmen. Die Beamten durchsuchten zudem die Wohnung der Frau und fanden dort mehrere Geldbörsen sowie ein fremdes Handy. In diesem Zusammenhang konnten die Beamten auch weitere Diebstähle der letzten Tage im Kernstadtbereich Donauwörth, unter anderem in einem Seniorenheim und einem Geschäft in der Reichsstraße, aufklären.

Die 42-Jährige räumte die nachgewiesenen sowie noch weitere bislang nicht bekannten Diebstähle ein. Der gesamte Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Polizei ermittelt nun gegen die Frau wegen der begangenen Diebstähle. Die Polizei und bittet Opfer, welche bislang noch keine Anzeige erstattet haben, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden.

0478 - Handywarnapp muss gelöscht werden

Harburg - Am 09.03.2023 stoppte eine zivile Kontrollstreife der Polizei gegen 15.00 Uhr einen Sattelzug auf der Bundesstraße 25 bei Harburg.

Der 25-jähriger Fahrer hatte im zweispurigen Bereich, trotz mehrfach angeordnetem Überholverbot, einen anderen Lastkraftwagen mit hohem Tempo überholt. Zudem konnten die Beamten bei der Kontrolle feststellen, dass der Mann ein Smartphone mit aktiver Blitzerwarnapp über dem Tachometer angebracht hatte. Die Benutzung solcher Apps ist während der Fahrt laut Straßenverkehrsordnung nicht erlaubt.

Den Mann erwartet nun eine Bußgeldanzeige wegen der Missachtung des Überholverbotes und der Verwendung der Warnapp in Höhe von rund 150 Euro sowie zwei Punkte.