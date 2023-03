408. Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer; eine Person verletzt – Nymphenburg

Am Donnerstag, 09.03.2023, gegen 10:50 Uhr, fuhr ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Jaguar Pkw auf der Hubertusstraße Richtung Nymphenburger Kanal. Auf Höhe der Romanstraße beabsichtigte er, rückwärts in eine Parklücke einzuparken.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 71-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Hubertusstraße in der selben Richtung.

Im Rahmen des Einparkmanövers kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Der 71-Jährige stürzte durch den Unfall und verletzte sich leicht. In der Folge überrollte der 55-Jährige mit dem Pkw das Fahrrad und befuhr die Hubertusstraße weiter rückwärts in Richtung Steubenplatz (südlich).

Hierbei kollidierte er zunächst mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes Pkw, bevor er mit einem Renault Lkw zusammenstieß, der die Hubertusstraße in entgegengesetzter Richtung (nördlich) befuhr.

Der Pkw des 55-Jährigen wurde schwer beschädigt, der geparkte Mercedes und der Lkw wurden leicht beschädigt.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 55-Jährigen eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrradfahrer wurde am Unfallort ärztlich versorgt.

Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es während der Unfallaufnahme nicht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

409. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf; Festnahmen von drei Abholern – Stadtgebiet München

In den vergangenen Tagen (Freitag, 03.03.2023 bis Dienstag 07.03.2023) kam es in München zu mehreren Versuchen von Organisiertem Callcenterbetrug, sog. Schockanrufen, wobei drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden konnten.

Fall 1:

Festnahme einer Abholerin (Ottobrunn)

Am Freitag, 03.03.2023, gegen 14:00 Uhr, erhielt eine 53-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon von einer ihr unbekannten männlichen Person, welche sich als Staatsanwalt ausgab. Der 53-Jährigen wurde wahrheitswidrig mitgeteilt, dass ihre Tochter eine hochschwangere Frau angefahren und das ungeborene Kind getötet hätte, als auch die Frau schwer verletzt hätte. Die 53-Jährige erkannte den Betrugsversuch sofort, ließ sich aber zum Schein auf das Gespräch mit dem Täter ein.

Der Anrufer forderte eine Kautionszahlung über mehrere Zehntausend Euro, um die vermeintliche Tochter aus der Untersuchungshaft entlassen zu können. Auf Anweisung des Täters fuhr die 53-Jährige zu einer Bank und hob fingiert Geld ab. Im Anschluss sollte sie sich mit ihrem Auto nach München in die Sonnenstraße begeben und auf eine angebliche „Frau Koch“ warten.

Vor Ort trat eine telefonierende Frau an das geparkte Fahrzeug der 53-Jährige und klopfte an die Scheibe. Dieser übergab sie nach Rücksprache mit dem vermeintlichen Staatsanwalt das manipulierte Geldkuvert, worauf die vorläufige Festnahme der Frau erfolgte. Die 14-Jährige mit Wohnsitz in Mönchengladbach wurde im Anschluss in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Am Samstag, 04.03.2023, wurde die 14-Jährige wieder entlassen, da kein Untersuchungshaftbefehl erging. Sie wurde Sorgeberechtigten übergeben.

Fall 2:

Versuchter Organisierter Callcenterbetrug (Mittersendling)

Am Montag, 06.03.2023, kam es gegen 15.35 Uhr, zu einem Schockanruf. Ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München wurde von einer weinerlichen weiblichen Stimme kontaktiert, die sich als seine Tochter ausgab. Im Anschluss übernahm ein vermeintlicher Polizist die Gesprächsführung, der dem über 80-Jährigen mitteilte, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte.

Der Rentner war im Begriff sich zur Bank zu begeben, um Bargeld für eine Kautionszahlung für die angebliche Tochter zu besorgen. Zunächst aber wollte er seine Enkelin telefonisch über den Vorfall informieren. Hierbei ging seine Tochter ans Telefon der Enkelin, wodurch der Betrug erkannt wurde. Der über 80-Jährige verständigte die Polizei und es kam zu keinem finanziellen Schaden.

Fall 3:

Festnahmen von zwei Tatverdächtigen – Neuhausen

Am Dienstag, 07.03.2023, wurde ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München auch telefonisch kontaktiert. Zunächst weinte eine männliche Person am Telefon. Im weiteren Gesprächsverlauf versuchte ein vermeintlicher Polizeibeamter dem Mann glaubhaft zu machen, dass sein Sohn in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt wäre. Zur Abwendung der Untersuchungshaft müsse eine Kaution in Höhe von mehreren Zehntausend Euro bezahlt werden.

Der Rentner, der durchweg sehr misstrauisch war, begab sich zur Bank und teilte den dortigen Mitarbeitern seinen Verdacht mit, betrogen zu werden. Nach Kontaktaufnahme mit dem Sohn wurde die Polizei informiert und ein manipuliertes Geldkuvert durch die Bank bereitgestellt.

Mit diesem begab sich der Rentner an den mit den Tätern vereinbarten Ort. Nach erfolgter Entgegennahme des Kuverts konnte der Täter beim Einsteigen in ein wartendes Fahrzeug, Skoda mit polnischem Kennzeichen, durch zivile Beamte festgenommen werden. Auch der Fahrer des Pkw wurde festgenommen. Beide Männer sind polnische Staatsangehörige und verfügen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Gegen den 20-jährigen Abholer als auch den 26-jährigen Fahrer wurde auf Anregung der Staatsanwaltschaft München I vom zuständigen Ermittlungsrichter jeweils ein Haftbefehl erwirkt. Beide stehen in dringendem Verdacht, als Geldabholer bzw. Fahrer Mitglieder einer Bande von Tätern zu sein, die zur Begehung von Betrugsstraftaten im Modus Operandi Schockanruf organisiert und arbeitsteilig vorgehen, um sich hierdurch eine fortlaufende Einnahmequelle zu beschaffen.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die beiden Tatverdächtigen auch im Fall 2 vom Montag, 06.03.2023 als Abholerduo vorgesehen waren.

Bei allen drei Fällen führt die AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei die Ermittlungen.

410. Versuchter Wohnungseinbruch; Festnahme eines Tatverdächtigen – Harlaching

Am Donnerstag, 09.03.2023, gegen 17.25 Uhr, konnte ein 40-Jähriger mit Wohnsitz in München von einer zivilen Polizeistreife dabei beobachtet werden, wie er mit einer Gartenschaufel ein Fenster einer Erdgeschosswohnung eines dortigen Mehrfamilienhauses gewaltsam öffnen wollte.

Dieser wurde daraufhin durch die eingesetzten Beamten vorläufig festgenommen.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

411. Auslaufender Dieselkraftstoff verursacht Gewässerverunreinigung in der Würm – Allach

Am Donnerstag, 09.03.2023, gegen 11:40 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München über den Notruf informiert, dass im Bereich Karlsfeld ein Ölfilm auf der Würm gesichtet worden sei.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 44 (Moosach) stellte vor Ort fest, dass auf einer Brücke über der Würm nahe des Hohenadelwegs Gleisarbeiten durchgeführt wurden. Dabei war eine sog. Baustellenlok im Einsatz. Aus dieser Lok war über die Brückenentwässerung Treibstoff in die Würm geraten und flussabwärts in den Würmkanal Richtung Karlsfeld abgetrieben.

Ein Team des Kommissariats 13 (u.a. Umweltdelikte) rückte unverzüglich an die Örtlichkeit aus und übernahm die Ermittlungen vor Ort. Es stellte sich heraus, dass ca. 300 Liter Dieselkraftstoff aufgrund einer Leckage an der Kraftstoffleitung der Lok ins Erdreich bzw. in die Würm ausgelaufen sind. Hinweise auf strafbare Handlungen oder das Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit haben sich nicht ergeben. Am Vorliegen eines technischen Defekts bestehen keine Zweifel.

Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die zuständigen Behörden wurden informiert. Der ausgelaufene Kraftstoff kann mit geeigneten technischen Maßnahmen abgesiebt werden.