Pkw-Fahrerin wirft Glasflaschen aus Fenster - 71-Jährige zu Hause alkoholisiert angetroffen

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Das Entsorgen mehrerer kleiner Glasflaschen aus dem fahrenden Auto wurde einer 71-Jährigen am Donnerstagvormittag zum Verhängnis. Die alkoholisierte Seniorin konnte durch eine Streife im Anschluss zu Hause angetroffen werden. Sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren sowie ein Fahrverbot.

Gegen 11:20 Uhr konnte ein Verkehrsteilnehmer auf der Landstraße eine zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Pkw-Fahrerin dabei beobachten, wie sie während der Fahrt mehrere Glasflaschen aus ihrem Fahrzeug geworfen hat. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen des Pkw und verständigte die Polizeiinspektion Obernburg am Main.

Eine Streife konnte vor Ort feststellen, dass es sich bei den Glasflaschen um insgesamt sechs mittlerweile zerbrochene Schnapsfläschchen handelt. Bei der anschließenden Nachschau an der Halteradresse konnte schließlich die 71-jährige Fahrerin angetroffen werden, bei welcher deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden konnte.

Die Dame musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen sie wird nun auf Grund der Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Pkw übersieht Fahrradfahrer – 19-Jähriger leicht verletzt

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Bike am Donnerstagmorgen musste der 19-jährige Fahrradfahrer in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr eine 35-Jährige am Donnerstag, gegen 07:30 Uhr, mit ihrem Toyota die Frankenstraße. An der Kreuzung zur Großostheimer Straße wollte die Frau geradeaus weiterfahren, übersah bei der Einfahrt in den dortigen Kreisverkehr jedoch einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem.

Der 19-jährige Fahrradfahrer erlitt – obwohl er ohne Helm unterwegs war - glücklicherweise nur leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Präventionskampagne #KopfEntscheidung

Im Rahmen der Kampagne informiert die unterfränkische Polizei über die Gefahren im Straßenverkehr und gibt Tipps wie Radfahrer sicherer an das Ziel kommen. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist der Fahrradhelm, der vor schweren Verletzungen schützen kann: Die Bayerische Polizei - #KopfEntscheidung (bayern.de)

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstag, zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr, wurde vor der Comenius-Schule im Bessenbacher Weg ein dort geparkter schwarzer Hyundai beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.