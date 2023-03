ALTENSTADT / BAB 7. Im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle durch Beamte der Grenzpolizeistation Pfronten auf der A 7 Höhe Altenstadt stellten sie am Donnerstag rund 50 Gramm Kokain sicher.

Unmittelbar nach Mitternacht hielten die Beamten den Pkw an. Sie fanden diverse Betäubungsmittel im Fahrzeug des 38-jährigen Pkw-Führers und stellten diese sicher. Neben geringen Mengen Marihuana fanden die Beamten in einer mitgeführten Waschmittelbox circa 50 Gramm Kokain auf. Folglich leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit einer nicht geringen Menge Kokain gegen den Lenker des Pkws ein, den sie noch am Kontrollort vorläufig festnahmen und zwischenzeitlich auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Memmingen dem Haftrichter am Amtsgericht Memmingen vorführten. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Zudem steht der Verdacht einer Verkehrsordnungswidrigkeit im Raum. Die Beamten stellten drogentypische Auffälligkeiten im Rahmen der Kontrolle fest, weshalb sie auch hier ein Verfahren einleiteten und eine Blutentnahme anordneten. Die Ermittlungen nahm bereits die örtlich zuständige Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm auf. (KPI Neu-Ulm)

