GERMARINGEN / B 12. Am 10.03.2023 gegen 04:20 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass soeben ein Pkw auf der B 12, in der Nähe der Anschlussstelle Germaringen von der Fahrbahn abkam und den Wildschutzzaun durchbrach. Einen Fahrer trafen die Einsatzkräfte an der Unfallstelle nicht an.

Kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte fanden sie einen total beschädigten Pkw an einer Unterführung der B12. Der Fahrzeugführer befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Aufgrund der massiven Beschädigungen am und im Fahrzeug gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass der Fahrzeugführer Verletzungen davongetragen hatte. Eine mit mehreren Streifen sofort eingeleitete Suche, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, führte zunächst nicht zum Auffinden des Fahrzeugführers. Rund zwei Stunden nach dem Unfall meldete sich der 21-jährige Fahrzeugführer selbstständig bei der Polizei. Die Beamten trafen ihn kurz darauf in Untergermaringen an und übergaben ihn aufgrund seiner mittelschweren Verletzungen an den Rettungsdienst. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten sie zudem eine Alkoholisierung von über 0,5 Promille fest. Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an. Der total beschädigte Unfall-Pkw wurde durch eine Abschleppfirma geborgen. Aufgrund massiv austretender Betriebsstoffe und zur Ausleuchtung der Unfallstelle befand sich die Freiwillige Feuerwehr Obergermaringen vor Ort. Zu einer Beeinträchtigung des Verkehrs auf der B 12 kam es nicht. (PI Kaufbeuren)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).