WASSERBURG (BODENSEE). Am Donnerstag, den 09.03.2023, kam es zu einem Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle.

Ein Passant bemerkte gegen 23:30 Uhr, dass eine landwirtschaftliche Lagerhalle in Wasserburg (Bodensee) in Brand stand und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer schlussendlich unter Kontrolle bringen. Durch die Flammen wurde das in der Halle gelagerte Brennholz sowie mehrere Fahrzeuge teils schwer und die Halle selbst ebenfalls stark beschädigt. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, der Sachschaden beträgt allerdings mindestens 100.000 Euro. Die Brandursache ist bisher noch völlig unklar. Bei dem Einsatz waren insgesamt circa 120 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Wasserburg, Bodolz, Hege, Lindau und Nonnenhorn, sowie Rettungskräfte und ein Notarzt des bayerischen Roten Kreuzes, beteiligt. Die ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Lindau sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Sachbearbeitung zur Klärung der Brandursache wird durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Lindau übernommen. (KPI Memmingen – KDD)

