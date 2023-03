ZWIESEL, LKR. REGEN. In der Nacht von 07.03. auf 08.03.2023 brachen bislang unbekannte Täter in fünf verschiedene Firmen im Gewerbegebiet Fürhaupten ein. Sie erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag, verursachten jedoch höheren Sachschaden.

Am 08.03.2023 gegen 00.15 Uhr informierte der 34-jährige Inhaber eines Betriebes die Polizeiinspektion Zwiesel über einen gerade stattfindenden Einbruch in seiner Firma. Er konnte vier Täter beobachten, die sich mit entsprechendem Werkzeug auf dem Firmengelände befanden. Mit Unterstützung der Bundespolizei wurde der Tatort angefahren und nach den bereits flüchtigen Tätern gefahndet. Die Fahndung blieb allerdings ergebnislos.

Die Täter verschafften sich über mehrere Fenster gewaltsam Zutritt zum Firmengebäude und entwendeten aus einem Büro Bargeld im Wert eines mittleren 3-stelligen Betrages. Schließlich flüchteten sie. Am Gebäude verursachten sie einen Sachschaden im Wert eines unteren 3-stelligen Betrages.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Zwiesel konnten im Rahmen der Fahndung und der Erstaufnahme vor Ort im Verlauf vier weitere Einbrüche in unterschiedliche Gewerbebetriebe in der Nacht von 07.03. auf 08.03.2023 festgestellt werden. Bei einem dieser Einbrüche konnten die Täter Süßwaren, bei einem anderen ebenfalls Bargeld im Wert eines mittleren 3-stelligen Betrages entwenden. Bei lediglich einem Einbruch kamen sie nicht in den Besitz einer Diebesbeute. Bei den vier nachträglich gemeldeten Taten entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines mittleren 4-stelligen Betrages.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Deggendorf übernommen.

Zeugenaufruf:

Die Kripo Deggendorf bittet Personen, die Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, in der Nacht von 07.03. auf 08.03.2023 im Gewerbegebiet Fürhaupten geben können, sich bei der Polizeiinspektion Zwiesel unter der 09922/8406-0 oder direkt bei der Kripo in Deggendorf unter der 0991/3896-0 zu melden.

Veröffentlicht: 09.03.2023, 14.09 Uhr