WÜRZBURG / STEINBACHTAL. Am Mittwochabend brach ein bislang Unbekannter in ein Reihenhaus im Winterleitenweg ein und entwendete Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Der Unbekannte hat die Abwesenheit der Bewohner genutzt und in der Zeit zwischen 16:20 Uhr und 21:20 Uhr eine Terrassentüre gewaltsam geöffnet. In der Folge durchsuchte der Dieb mehrere Zimmer und nahm Bargeld und Schmuck an sich. Er konnte mit seiner Beute im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages entkommen. Der Schaden an der Terrassentüre wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Kripo Würzburg bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.