Die Verkehrspolizei Passau führte am Mittwoch (08.03.2023) im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine Großkontrolle auf dem Parkplatz Seibersdorf in beiden Fahrtrichtungen durch. Den Kontrollen auf den Parkplätzen vorgelagert waren jeweils Geschwindigkeitsmessungen und Kontrollkräfte, die den fließenden Verkehr im Hinblick auf Ablenkungen durch elektronische Geräte und Insassensicherung überwachten. Neben der einsatzleitenden Verkehrspolizei Passau und der örtlich zuständigen PI Simbach a.Inn waren Kräfte der VPI Landshut, VPI Deggendorf, Grenzpolizei Simbach und der Bereitschaftspolizei an dem Einsatz beteiligt. „Wir haben hier Spezialisten aus allen Bereichen vor Ort: Schwerverkehr, Gefahrgut, technische Verkehrsüberwachung, Schleierfahndung – so können wir gewährleisten, dass wir wirklich ganzheitlich kontrollieren“, erklärt Einsatzleiter Polizeioberrat Thomas Ritzer. „Die jungen Kolleginnen und Kollegen von der Bereitschaftspolizei leisten dabei wirklich tolle Arbeit. Ohne den Support der Bepo könnten wir die Kontrollstelle bei Weitem nicht so zügig und effizient betreiben“.