404. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Grünwald

Am Mittwoch, 08.03.2023, gegen 21:00 Uhr, verschafften sich bislang drei unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in Grünwald. Diese gelangten durch ein Kellerfenster in die Räumlichkeiten des ausgebauten Kellergeschosses.

Die Täter flüchteten anschließend ohne Tatbeute über eine Terrassentür im Erdgeschoss in den Garten. Ein Anwohner im Nachbaranwesen konnte dies beobachten und alarmierte den Polizeinotruf 110.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Tölzer Straße, Rotwandstraße, Wendelsteinstraße und An den Römerhügeln (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

405. Versuchter Wohnungseinbruch – Bogenhausen

Am Mittwoch, 08.03.2023, gegen 19:15 Uhr, bemerkte eine Haushälterin eines Anwesens in Bogenhausen, dass soeben vier unbekannte Täter versuchen würden, eine Scheibe des Anwesens einzuschlagen. Daraufhin wurde der Polizeinotruf 110 verständigt. Es wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Als die vier unbekannten Täter den in der Wohnung befindlichen Hund feststellten, welcher bereits anfing zu bellen, flüchteten diese über den Garten.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Oberföhringer Straße und Mauerkircherstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

406. Wohnungsbrand; zwei Personen verletzt – Altstadt

Am Mittwoch, 08.03.2023, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Altstadt zu einem Wohnungsbrand. Mitarbeiter einer nahegelegenen Arztpraxis konnten die akustische Auslösung eines Feuermelders wahrnehmen und verständigten Polizei und Feuerwehr.

In der Brandwohnung befanden sich der 53-jährige Wohnungsinhaber und zwei Bekannte, ein 28-Jähriger venezolanischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland und ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München.

Bei dem Versuch einen auf den Wohnzimmertisch befindlichen Ethanol-Ofen nachzufüllen, geriet das Feuer außer Kontrolle, so dass sich eine Stichflamme entwickelte. Das Feuer griff sofort auf das Mobiliar und weitere Gegenstände über und verletzte den 53-Jährigen sowie den 41-Jährigen. Gemeinsam versuchten die drei Personen sowie mittlerweile auf den Brand aufmerksam gewordenen Nachbarn, den Brand zu löschen. Der Brand konnte hierbei rasch eingedämmt werden. Der 53-Jährige erlitt leichte Brandverletzungen. Der 41-Jährige musste aufgrund Brandverletzungen zweiten Grades im Bereich des Oberkörpers vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand letztendlich löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Der 28-jährige Brandverursacher blieb unverletzt. Er wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung und fahrlässigen Körperverletzung vor Ort festgenommen und zu einer Polizeiinspektion gebracht. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Unter folgendem Link sehen sie wertvolle Tipps zum Thema Brandschutz und dem Verhalten bei Bränden: https://www.ffw-muenchen.de/buergerservice/brandschutztipps/

407. Zwei Besucher eines Fußballspiels von Pyrotechnik getroffen; eine Person verletzt – Fröttmaning

Im Rahmen des Fußballspiels FC Bayern München gegen Paris Saint Germain kam es bereits im Vorfeld im Bereich des U-Bahnhofs Marienplatz zur zweimaligen Zündung von Pyrotechnik. Bei der Ankunft einer Fangruppe wurden am Bahnhof Fröttmaning erneut viermal pyrotechnische Gegenstände gezündet. Am Gasteingang konnten diesbezüglich vier französische Fußballfans vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach der erforderlichen polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.

Während des Spiels zündeten Gastfans in ihrem Block mehrfach Pyrotechnik. Hierbei fielen Funken einer brennenden Fackel in den Mittelrang. Es wurden eine 26-Jährige sowie ein 11-Jähriger von den herabfallenden Funken getroffen, wobei der 11-Jährige leichte Verbrennungen im Gesicht erlitt. Bei der 26-Jährigen wurde die Oberbekleidung beschädigt. Hier wurde zunächst eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen Unbekannt erstattet.

Die Ermittlungen bezüglich eines Tatverdächtigen hat die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Insgesamt kam es rund um das Fußballspiel das 75.000 Menschen besuchten, zu 31 Straftaten. Neben den geschilderten Verstößen mittels Pyrotechnik war ein vor allen Dingen kleinere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie mehrere Hausfriedensbrüche zu verzeichnen.

Insgesamt verlief das Fußballspiel jedoch sehr friedlich. Auch im Vorfeld kam es im Bereich der Münchner Innenstadt zu keinen größeren Störungen.

Warnhinweis der Münchner Polizei:

Der Einsatz pyrotechnischer Gegenstände im Zusammenhang mit Fußballspielen ist sehr gefährlich und daher in den Münchner Stadien grundsätzlich verboten. Insbesondere in größeren Personengruppen ist die Verletzungsgefahr durch die sehr hohen Abbrenntemperaturen sowie möglichem Funkenflug sehr hoch. Verstöße gegen geltende Stadionverordnungen bzw. nach dem Sprengstoffgesetz werden durch die Münchner Polizei konsequent geahndet.