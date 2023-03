ECKENTAL. (318) Am Mittwochnachmittag (08.03.2023) entriss ein Unbekannter einem 13-jährigen Mädchen am Bahnhof Eschenau (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) den Rucksack. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.



Die 13-Jährige befand sich gegen 15:45 Uhr gemeinsam mit einer Freundin am Bahngleis 1 des Bahnhofs Eschenau. Die Züge fahren hier in Richtung Gräfenberg. Nachdem der Zug eingefahren war, warteten die beiden auf das Öffnen der Waggontüren. In diesem Moment trat ein unbekannter Mann von hinten an die 13-Jährige heran und entriss ihr den Rucksack, welchen sie über einer Schulter trug. Anschließend rannte der Mann in Richtung Busbahnhof davon. Das Mädchen blieb dabei unverletzt.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

Männlich, etwa 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, kräftige Statur, braun, sehr kurze Haare, Kinn- und Oberlippenbart. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und weißen Schuhen.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Tatverdächtige hat sich ersten Erkenntnissen zufolge bereits vor der Tat auf dem Bahnsteig aufgehalten. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

