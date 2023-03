NIEDERAICHBACH, LKR. LANDSHUT. Am Mittwoch, 08.03.2023, ist es kurz nach 20.00 Uhr im Gemeindebereich zu einem folgenschweren Betriebsunfall gekommen, bei dem ein 30-Jähriger tödliche Verletzungen erlitt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen habe der 30-Jährige versucht mit einem Gabelstapler ein größeres und mehrere hundert Kilogramm schweres Metallgestell aus einer Halterung zu heben. Als er nochmals nach dem Rechten sah, sind drei in der Halterung abgestellte Metallgestelle umgestürzt und auf den 30-Jährigen gefallen. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, denen er noch an der Unfallörtlichkeit erlag.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat unter Einbindung der Berufsgenossenschaft und des Gewerbeaufsichtsamtes die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Ein Kriseninterventionsteam (KIT) war ebenfalls miteingebunden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 09.03.2023, 12.00 Uhr