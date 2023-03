ROSENHEIM. Am Donnerstagmorgen, 9. März 2023, wurde ein Säugling im Stadtgebiet Rosenheim aufgefunden. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat noch vor Ort unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die Ermittlungen aufgenommen.

Am Donnerstag, den 9. März 2023, ging gegen 08:00 Uhr die Mitteilung über ein aufgefundenes Neugeborenes im Bereich eines Hotels in der Bahnhofstraße in Rosenheim ein. Eine Zeugin hatte in dem Bereich einen dort abgelegten Säugling bemerkt und daraufhin sofort die Polizei verständigt.

Aufgrund des kritischen Gesundheitszustandes wurde das Neugeborene sofort durch ebenfalls alarmierte Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Rosenheim verbracht. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass durch ärztliche Maßnahmen der Gesundheitszustand des Säuglings stabilisiert werden konnte und keine Lebensgefahr mehr besteht.

Noch vor Ort nahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes, des zuständigen Fachkommissariats 1 sowie des Fachkommissariats für Spurensicherung der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim, unter Sachleitung der zuständigen Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen auf.

Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte das Neugeborene zeitnah zur Auffindung am Auffindeort abgelegt worden sein.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Rosenheim wurde mit Unterstützung zahlreicher Streifenfahrzeuge anderer Dienststellen und der Bundespolizei eine groß angelegte Nahbereichsfahndung nach der möglichen Kindsmutter eingeleitet.

Zur Klärung des Sachverhalts bitten Staatsanwaltschaft und Kripo die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise in dem Fall unter der Telefonnummer 08031/200-0: