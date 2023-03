OBERSTDORF/KEMPTEN. Wie zurückliegend bereits berichtet, wird die Polizeiinspektion Oberstdorf im Laufe dieses Jahres zu einer Polizeistation umgewandelt und der Polizeiinspektion Sonthofen angegliedert. Dieser Prozess ist Teil einer Überprüfung der internen Organisationsstruktur des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Durch die Umstrukturierung soll vor allem die Verwaltung verschlankt und diese Aufgaben künftig bei der Polizeiinspektion Sonthofen zentral übernommen werden. Gleichzeitig soll die Maßnahme für die Stärkung des polizeilichen Außendiensts genutzt werden. Die möglichst hohe Streifenpräsenz und ein möglichst effektiver Personaleinsatz – vor allem zur Nachtzeit – soll auch durch angepasste Öffnungszeiten (06:00 – 22:00 Uhr) in Oberstdorf erreicht werden.

Das bedeutet, die Polizeistation Oberstdorf wird im Regelbetrieb von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr besetzt und ist damit für die Bürgerinnen und Bürger direkt und persönlich an jedem Tag der Woche 16 Stunden erreichbar. Außerhalb dieser Zeiten nimmt grundsätzlich eine Streife der Polizeiinspektion Sonthofen, planmäßig zugeteilt im Schutzbereich Oberstdorf, die Streifentätigkeit wahr. Damit ist und bleibt die Polizei weiterhin rund um die Uhr im Schutzbereich Oberstdorf präsent! Zudem werden Beamte der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West für die künftige Polizeistation Oberstdorf im Zusammenhang mit Einsätzen im Alpinbereich tätig und somit für die örtliche Bevölkerung und für Touristinnen und Touristen vor Ort sein. Darüber hinaus ist sichergestellt, dass die Dienststelle auch außerhalb der vorgenannten Zeiten bei telefonischen und persönlichen Vorsprachen über die Polizeiinspektion Sonthofen stets erreichbar ist. Bei besonderen Veranstaltungen erfolgt auch eine anlass- und lageangepasste Ausweitung der Öffnungszeiten über den genannten Zeitraum hinaus.

Die konkreten Umsetzungsplanungen laufen derzeit noch in enger Abstimmung mit den Polizeiinspektionen Sonthofen und Oberstdorf sowie dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration.

Zur Umwandlung äußert sich die Polizeipräsidentin:

„Mir ist es wichtig zu betonen, dass diese Änderung hauptsächlich die Organisation und Verwaltung beider Dienststellen betrifft. Das Entscheidende ist, dass die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der vielen touristischen Besucherinnen und Besucher, in Oberstdorf – wie bisher – und auch weiterhin in vollem Umfang gewährleistet wird. Wir sind 24 Stunden am Tag für Sie da und es wird keine Abstriche auf Kosten der Sicherheit der Menschen in Oberstdorf geben!“

so Dr. Claudia Strößner.

In Notfällen ist zudem der Polizeinotruf unter der „110“ rund um die Uhr besetzt. Die Einsatzzentrale gewährleistet im Rahmen eines modernen Einsatzmanagements, dass – wie bisher auch – die nächstgelegenen Polizeistreifen bei Notfällen schnellstmöglich an den Einsatzort gelangen. Somit bleibt die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Oberstdorf auch in der neuen Organisationsstruktur zu jeder Zeit gewährleistet.

