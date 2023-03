0462 – Telefonbetrüger täuschen 80-Jährige

Adelsried - Gestern (07.03.2023) erhielt eine 80-Jährige gegen 14.00 Uhr einen Anruf. Der Anrufer gab an, dass die Tochter der Frau in einen tödlichen Unfall verwickelt gewesen sei. Der Anrufer forderte eine fünfstellige Kaution für deren Freilassung. Die Frau übergab letztendlich Bargeld in fünfstelliger Höhe an einen unbekannten Mann. Gegen die unbekannten Täter ermittelt die Polizei nun wegen Betrug.

Die Polizei rät grundsätzlich auf keine Geldforderungen einzugehen. Die Polizei bittet niemals um die Herausgabe von Geldbeträge. Lassen Sie fremde Personen nicht in Ihre Wohnung und übergeben Sie diesen weder Bargeld noch Wertsachen. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt.

Weitere Informationen rund um das Thema finden Sie auf unserer #NMMO-Website https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/senioren/027381/index.html

Außerdem finden Sie weitere Informationen auf der Website der Polizeiberatung: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

0463 - Fahrzeugfahrer ohne Führerschein

Stadtbergen - Gestern (07.03.2023) kontrollierte die Polizei einen 27-Jährigen in einem Pkw auf der Stadtberger Straße. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Der Mann war bereits mehrfach wegen diesem Delikt aufgefallen. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn. Auch der Halter des Fahrzeuges muss mit einer Anzeige rechnen.

0464 - Missachtung der Vorfahrt führt zu Unfall auf der B25

Harburg - Weil ein 45-jähriger Autofahrer scheinbar die Vorfahrt missachtete, ereignete sich ein folgenschwerer Unfall mit fünf Verletzten auf der B25.

Der Mann wollte heute (08.03.2023) gegen 05.45 Uhr auf die B 25 auffahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 29-Jährigen auf der Bundesstraße. Es kam zum Unfall.

Alle Insassen konnten eigenständig die Fahrzeuge verlassen. Der Pkw des 29-Jährigen ging nach dem Aufprall in Flammen auf und brannte komplett aus. Alle Fahrzeuginsassen wurden leicht bis mittelschwer verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Höhe von ungefähr 30.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Fahrbahn der Bundesstraße musste für eine Stunde komplett gesperrt und danach von 07.00 Uhr bis 08.45 Uhr wechselseitig gesperrt werden. Umleitungen wurden eingerichtet. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Gegen den 45-Jährige Unfallverursacher ermittelt die Polizei nun fahrlässige Körperverletzung sowie Missachtung der Straßenverkehrsordnung.

0465 - Gülletransporter brennt aus

Harburg - Heute (08.03.2023) befuhr ein 53-Jähriger gegen 01.00 Uhr mit seinem landwirtschaftlichen Gülletransporter die Staatsstraße 2221 in Richtung der B25.

Der Fahrer bemerkte nicht, dass bereits kurze Zeit nach dem Start der Maschine ein Hydraulikschlauch platzte. Dadurch verlor der Transporter über die gesamte Fahrtstrecke Öl. Auf der Staatsstraße entzündete sich dann, vermutlich auf Grund der Hitzeentwicklung, das Hydrauliköl im Motorraum. Zwei Polizeibeamte kamen auf Streifenfahrt zufällig an der Örtlichkeit vorbei und löschten den entstehenden Brand mittels Feuerlöscher. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von circa 20.000 EUR. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Straßenmeisterei sowie der Kreisbauhofs benötigten mehrere Stunden für die Reinigung der Fahrbahn. Die betroffenen Kreis- und Staatsstraßen mussten für diesen Zeitraum komplett gesperrt werden.