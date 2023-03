Die 78-jährige wurde am Dienstag, gegen 16:45 Uhr, von einem Taxifahrer am Friedhof in Reichenbach abgesetzt. Am Mittwochvormittag wurde die Wohnung der Frau durch Angehörige verlassen aufgefunden. In der Folge meldeten diese die 78-Jährige bei der Alzenauer Polizei als vermisst. Im Rahmen der ersten Suchmaßnahmen vor Ort gab eine Nachbarin an, die Seniorin gegen 19:30 Uhr noch im Bereich der Friedensstraße/Ecke Beinegrund zu Fuß gesehen zu haben. Neben mehreren Streifen der Alzenauer Polizei war auch ein Polizeihubschrauber im Ortsgebiet im Einsatz.