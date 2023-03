OBERSCHÖNEGG, LKR. UNTERALLGÄU / LANDSBERG AM LECH. Die Fahndung nach der vermissten 14-Jährigen ist erledigt. Beamte griffen sie am Vormittag wohlbehalten in Landsberg am Lech (Oberbayern) auf.

Eine Frau, die von der Öffentlichkeitsfahndung wusste, meldete sich bei der Polizei und teilte mit, dass sie die 14-Jährige am Bahnhof in Landsberg am Lech gesehen hätte. Beamte der PI Landsberg am Lech überprüften den Hinweis und trafen die Vermisste dort an. Sie war wohlauf. Die Beamten sorgen nun für die Rückführung der 14-Jährigen.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild der Person – zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung. (KPI Memmingen)

