Bislang unbekannte Täter brachen am gestrigen Tag, in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 20.30 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Lärchenweg in Friedrichshofen ein.

Die Kriminellen verschafften sich durch Aufhebeln eines Badfensters Zutritt in die Erdgeschosswohnung. Im Wohnbereich durchsuchten sie alle Räume nach Geld und Wertgegenständen. Anschließend gelang es ihnen die Wohnung über die Wohnungstüre unerkannt zu verlassen. Die Täter erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.