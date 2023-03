403. Statement der Münchner Polizei zum 90. Jahrestag der Machtergreifung des NS-Regimes in Bayern

Am 09.03.2023 jährt sich zum 90. Mal die Machtergreifung in Bayern und damit verbunden auch die Übernahme der Führung über die Münchner Polizei durch die Nationalsozialisten. Nach der letzten freien Reichstagswahl am 05.03.1933 übernahmen die Nationalsozialisten vier Tage später die Macht in Bayern und Heinrich Himmler wird für wenige Wochen bis Anfang April der Polizeipräsident in München. Grundlegende Entscheidungen für die Machtsicherung der Nazis und die Verfolgung der Gegner des neuen Regimes werden bereits in dieser Zeit getroffen. Organisatorische Grundlagen für die spätere Geheime Staatspolizei (Gestapo) werden eingeführt und auch das Konzentrationslager in Dachau wird auf Anweisung Himmlers errichtet. Bereits in den ersten Wochen nach der Machtübernahme wurden so viele politische Gegner verhaftet, dass die Gefängnisse überfüllt waren.

Die Münchner Polizei hat sich bereits vor vielen Jahren intensiv mit diesem dunkelsten Teil ihrer Geschichte auseinandergesetzt. Im Jahr 2012 wurde das Ergebnis in der Ausstellung „Die Münchner Polizei und der Nationalsozialismus“ der historisch interessierten Öffentlichkeit präsentiert. Mehrere tausend Menschen hatten sich damals mit den Inhalten der Ausstellung beschäftigt. Zentrale Aussagen dieses historischen Projektes finden sich heute im NS-Dokumentationszentrum in München wieder, wo auch Beschäftigte und pensionierte Kollegen des Polizeipräsidiums München Besucher durch die Ausstellung begleiten und über die Inhalte informieren. Auch Mitarbeiter unserer Polizei besuchen im Rahmen von dienstlichen Fortbildungsveranstaltungen regelmäßig den Erinnerungsort.

Schon lange ist in der Münchner Polizei das Bewusstsein für diese besondere historische Verantwortung präsent, weshalb der Kampf gegen alle Formen des Rechtsextremismus eine zentrale Aufgabe für uns ist.

Der Münchner Polizeipräsident Thomas Hampel betont in dem Zusammenhang:

„Als Präsident des Polizeipräsidiums München bin ich mir unserer besonderen historischen Verantwortung bewusst.

Unser Anspruch ist es, dass wir heute und auch in Zukunft dafür Sorge tragen, dass die Menschen in der Stadt und im Landkreis München in Sicherheit und Freiheit leben können.

Die Polizei in München hat sich in der Zeit des Nationalsozialismus vereinnahmen lassen und war Teil eines menschenverachtenden und mörderischen Systems. Vor diesem Hintergrund sehe ich uns heute in einer besonderen Pflicht, unsere freiheitlich-demokratischen Grundwerte vor Bedrohungen von außen und innen zu verteidigen. Die Münchner Polizei muss auch weiterhin entschieden dem Rechtsextremismus in all seinen menschenverachtenden Ausprägungen entgegentreten.“