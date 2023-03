NÜRNBERG. (313) Am Dienstagabend (07.03.2023) schlief ein Kunde in einem Verbrauchermarkt im Nürnberger Stadtteil Langwasser ein und musste durch Polizeibeamte zum Gehen aufgefordert werden. Der 37-jährige Mann zeigte sich jedoch uneinsichtig, beleidigte die Beamten und griff sie körperlich an.



Gegen 19:00 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Verbrauchermarkts in der Oppelner Straße einen Mann, der auf ihrer Kundentoilette schlief und nicht gehen möchte, der zuständigen Polizei Nürnberg-Süd. Die eintreffende Streifenbesatzung forderte den 37-Jährigen zum Gehen auf, woraufhin sich der Mann äußerst aggressiv zeigte. Er beleidigte die Einsatzkräfte, verweigerte die Angabe seiner Personalien, leistete Widerstand gegen die Maßnahmen der Beamten vor Ort und griff diese tätlich an. Durch den Einsatz mehrerer Polizeibeamter konnte der Mann letztlich gefesselt und festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 37-Jährigen, zudem wurde bei diesem eine Blutentnahme angeordnet. Auch hierbei kam es zu erneuten Widerstandshandlungen durch den Mann. Im Rahmen des gesamten Einsatzes wurden mehrere Polizeibeamte leicht verletzt, blieben jedoch weiterhin dienstfähig. Der 37-jährige Mann zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund mehrerer Delikte, darunter Beleidigung sowie Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.



