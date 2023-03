399. Wohnungseinbruch – Laim

Am Dienstag, 07.03.2023, zwischen 08:00 Uhr 12:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in Laim.

Dort konnten sie gewaltsam eine Wohnungstür öffnen und in der Wohnung alle Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsuchen. Die Täter erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro sowie eine Damenhandtasche.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Friedenheimer Straße, Siglstraße, Zschokkestraße und Agnes-Bernauer-Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

400. 13-Jähriger mit Softair-Waffe löst größeren Polizeieinsatz aus – Obersendling

Am Dienstag, 07.03.2023, gegen 15:50 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Münchner Polizei ein Notruf eines Anwohners ein, welcher aus seinem Fenster eine Gruppe jüngerer Personen beobachten konnte, bei der eine Person mit einer Schusswaffe in der Hand zu sehen war. Der Zeuge konnte beobachten, wie die Waffe auch durchgeladen wurde.

Daraufhin wurden mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Eine weitere Anwohnerin konnte beobachten, wie der Waffenträger mit der Mündung in Richtung eines vorbeifahrenden Radfahrers zielte.

Im Rahmen der Fahndung konnte die Hubschrauberbesatzung vier Personen im Bereich der Drygalski Allee sichten. Diese Personen schieden jedoch nach der Kontrolle durch eine Streifenbesatzung als für den Vorfall Verantwortliche aus. Es ergaben sich jedoch dabei Hinweise zu der beobachteten Tat.

Dadurch konnte ein 13-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München als möglicher Verantwortlicher ermittelt werden. Nachdem die Wohnadresse des 13-Jährigen recherchiert werden konnte, konnte eine Streifenbesatzung die Mutter und den Sohn an dieser antreffen. Die Softair-Waffe wurde freiwillig herausgegeben und durch die Polizeibeamten sichergestellt.

Das Kommissariat 26 (Jugendkriminalität) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Eine Kostenübernahme seitens des Polizeipräsidiums München für den Einsatz wird geprüft.

401. Lkw stößt gegen Autobahnbrücke; eine Person verletzt – Steinhausen

Am Dienstag, 07.03.2023, gegen 06:40 Uhr, fuhr ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München, mit einem Mercedes Lkw (Muldentransporter) auf der Hultschiner Straße in nördlicher Fahrtrichtung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bemerkte der 44-Jährige nicht, dass der ausfahrbare Teleskophubarm zur Aufnahme von Containern nicht eingefahren war. Als er in die Unterführung zur BAB 94 / Töginger Straße einfuhr, schlug die Spitze des Hubarms gegen den Brückenunterboden. Hierbei wurde der Lkw ausgehebelt, so dass sich die Fahrzeugfront anhob und das Heck auf der Asphaltdecke aufsetzte.

Der Lkw wurde durch die Kollision unmittelbar gestoppt und der 44-Jährige wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Lkw, an der Autobahnbrücke sowie an der Asphaltdecke entstand jeweils leichter Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

402. Pkw gerät in Gegenverkehr; drei Personen verletzt – Lochhausen

Am Dienstag, 07.03.2023, gegen 13:30 Uhr, fuhr eine 75-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Skoda Pkw auf der Lochhausener Straße in Richtung Innenstadt. Im Pkw befanden sich neben der 75-jährigen Fahrerin noch ein 45-jähriger Beifahrer sowie im Fond eine 41-Jährige mit ihrem einjährigen Kleinkind. Hinter dem Skoda fuhr unmittelbar eine 65-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 76-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Honda Pkw auf der Lochhausener Straße in entgegengesetzter Richtung (stadtauswärts). Als Beifahrerin im Fahrzeug befand sich eine 57-Jährige.

Ungefähr an der Kreuzung zum Sumpfmeisenweg geriet der 76-Jährige in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er zunächst mit dem Frontbereich des Honda mit dem Skoda der 75-Jährigen und im Anschluss mit dem Golf der 65-Jährigen.

Durch die Kollision wurden die 65-Jährige VW-Fahrerin (sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht), der 45-jährige Beifahrer sowie die 41-jährige Mitfahrerin des Skoda verletzt. Die beiden begaben sich selbst zum Arzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme musste die Lochhausener Straße für die Dauer von ca. drei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, dadurch kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Zur Klärung der Unfallursache sind weitere Ermittlungen notwendig. Diese werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.