LAUF A. D. PEGNITZ. (310) Am Mittwochmorgen (08.03.2023) kam es an einem Mehrfamilienhaus in Lauf an der Pegnitz zu einem größeren Einsatz der Polizei. Zuvor waren verdächtige Geräusche aus einer Wohnung gemeldet worden.



Gegen 06:15 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe über laute Knallgeräusche aus einer Wohnung in der Richard-Wagner-Straße ein. Eine Streife der Polizeiinspektion Lauf a. d. Pegnitz stellte vor Ort ebenfalls schussähnliche Knallgeräusche fest. Da nicht auszuschließen war, dass in oder aus der Wohnung heraus tatsächlich geschossen wurde, alarmierten die Beamten weitere Kräfte an die Einsatzörtlichkeit und sperrten den Bereich weiträumig ab. Die Bewohner der Nachbarwohnungen in dem Mehrfamilienhaus wurden sicherheitshalber gebeten, das Gebäude zu verlassen.

Gegen 09:00 Uhr drangen Spezialeinsatzkräfte in die betroffene Wohnung ein und nahmen einen 21-Jährigen vorläufig fest. Der Mann, der bei dem Einsatz unverletzt blieb, befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde im Anschluss einem Fachklinikum zur weiteren medizinischen Behandlung vorgestellt.

Was genau die Geräusche ausgelöst hat ist noch unklar. Bei einer Absuche in der Wohnung konnte keine Schusswaffe aufgefunden werden.



Erstellt durch: Marc Siegl