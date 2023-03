WOLFRATSHAUSEN, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am 08.03.2023, gegen 02:30 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Autohaus in Wolfratshausen. Eine Person wurde leicht verletzt, es entstand ein sehr hoher Sachschaden. Die Kripo Weilheim übernahm die polizeilichen Untersuchungen zur Brandursache.

Am 08.03.2023, gegen 02:30 Uhr, wurde in einem Autohaus in der Geltinger Straße in Wolfratshausen ein sich schnell vergrößernder Brand festgestellt.

Die sofort angeforderten, zahlreichen Einsatzkräfte der Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden, konnten einen Vollbrand des Gebäudes nicht mehr verhindern. Das Autohaus wurde durch den Brand erheblich zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden.

Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge mindestens im hohen sechsstelligen Bereich.

Eine Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung leicht verletzt und musste in die Kreisklinik Wolfratshausen eingeliefert werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine amtliche Gefahrenmeldung für Anwohner ausgegeben, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Während der Löscharbeiten mussten die Königsdorfer Straße sowie die Bundesstraße 11 gesperrt werden.

Schon während der Löscharbeiten übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Wolfratshausen sowie des Kriminaldauerdienstes Weilheim die ersten polizeilichen Untersuchungen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen werden von Brandfahndern des Fachkommissariat 1 sowie Beamten der Spurensicherung des Fachkommissariat 7 der KPI Weilheim übernommen.

Zum derzeitigen Zeitpunkt kann noch keine Aussage über eine mögliche Brandursache getätigt werden. Dies ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.