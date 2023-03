Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

COBURG. Am späten Abend des 27. Februar überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle an der Bundesstraße 4 in Coburg. Die Ermittler konnten jetzt einen Tatverdächtigen festnehmen.

Am Abend des 27. Februar hatte ein zunächst Unbekannter eine Tankstelle in der Nähe des Güterbahnhofs in Coburg überfallen. Mit vorgehaltener Pistole erbeutete er einen mittleren dreistelligen Geldbetrag und konnte flüchten. Die örtlichen Medien berichteten über den Fall.

Die Kriminalpolizei Coburg und die Staatsanwaltschaft Coburg waren nun erfolgreich. Am 2. März konnten die Ermittler einen männlichen Jugendlichen aus der Region festnehmen, gegen den nun ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Aus Rücksichtnahme auf das Alter des Tatverdächtigen wird seitens der Behörden von weiteren Auskünften Abstand genommen. Um Verständnis wird gebeten.