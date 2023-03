STRAUBING. Am Montag, den 06.03.2023, kam es in den Abendstunden zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern in einer Asylbewerberunterkunft im Straubinger Osten. Einer der beiden soll dabei ein Messer eingesetzt haben, verletzt wurde niemand.

Ein 24-jähriger Heimbewohner erschien gegen 22.15 Uhr bei der Polizeiinspektion Straubing und gab an, das ihn sein 19-jähriger Mitbewohner gegen 21.45 Uhr mit einem Messer attackiert und dabei gedroht hätte, ihn umzubringen, als dieser im Bett lag. Er hätte den Angriff allerdings abwehren können und wurde daher nicht verletzt. Er konnte das gemeinsame Zimmer schließlich verlassen.

Die Ermittlungen wurden noch in der Nacht von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. In Absprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing wurde der 19-Jährige in der Nacht zunächst vorläufig festgenommen. Heute, 07.03.2023, gegen Mittag wurde der Tatverdächtige nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Inwiefern ein bereits länger anhaltender Streit zwischen den beiden Männern Auslöser der versuchten gefährlichen Körperverletzung war und ob es tatsächlich zum Einsatz des sichergestellten Messers kam, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Veröffentlicht: 07.03.2023, 16.25 Uhr