PASSAU. Aufgrund einer neuerlichen Protestaktion kam es heute kurz vor 16.00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen in der Neuburger Straße/Leonhard-Paminger-Straße. Gegen 16.20 Uhr konnten die Einsatzkräfte vier sog. Klimaaktivisten, die auch an der gestrigen Protestaktion beteiligt waren, in Gewahrsam nehmen. Die Verkehrsmaßnahmen sind seit 16.30 Uhr aufgehoben.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 07.03.2023, 16.40 Uhr