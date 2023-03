FURTH IM WALD, LKR. CHAM. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt nach einem Brandfall im Landkreis Cham. Da der Verdacht der Brandstiftung besteht, bitten die Ermittlerinnen und Ermittler um Zeugenhinweise.



Am Montag, 6. März 2023, gegen 15.20 Uhr brannte es in der Raiffeisenstraße in Furth im Wald auf einem Lagerplatz. Ein stillgelegtes Auto der Marke Fiat hatte aus zunächst unklarer Ursache Feuer gefangen. Mehrere Feuerwehren eilten zur genannten Adresse und konnten den Brand schnell löschen. Zur Unterstützung der polizeilichen Ermittlungen wurde ein Brandfahnder des ortsansässigen K10 der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg (KPI) in Furth im Wald hinzugezogen. Nach der Tatortbesichtigung gehen die Ermittlerinnen und Ermittler zwischenzeitlich von einer vorsätzlichen Brandstiftung durch einen oder mehrere unbekannte Täter aus. Die Ermittlungen wurden deshalb von der KPI Regensburg übernommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Zur Fallklärung bitte der Kriminalpolizei dringend um Zeugenhinweise! Wer hat gestern oder in den letzten Tagen Personen oder Handlungen in der Nähe des Brandorts bemerkt, die im Zusammenhang mit der Brandstiftung stehen könnten? Wer kann sonst sachdienliche Angaben zum Fall machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion über die Telefonnummer 0941/506-2888 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegen.