391. Pkw fährt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit – Milbertshofen

Am Samstag, 04.03.2023, gegen 23:30 Uhr, führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion München Geschwindigkeitsmessungen auf der Ingolstädter Straße durch. Zu dieser Zeit fuhr ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw BMW mit 157 Stundenkilometern bei erlaubten 50.

Der Pkw-Fahrer wurde angehalten und wegen des Geschwindigkeitsverstoßes angezeigt. Den Pkw-Fahrer erwarten ein Bußgeld in Höhe von 1.600 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot von drei Monaten. Nach der Anzeigenbearbeitung durfte er wieder weiterfahren.

Hinweis der Münchner Polizei:

Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Die Münchner Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

392. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Trambahn – Pasing

Am Montag, 06.03.2023, gegen 17:40 Uhr, fuhr eine 81-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Straße „Am Knie“ stadteinwärts. An der Einmündung zur Fritz-Berne-Straße wollte sie nach links in diese abbiegen.

Im selben Moment fuhr ein Straßenbahnfahrer mit der Linie 19 ebenfalls stadtauswärts. An der Einmündung zur Fritz-Berne-Straße wollte er seine Fahrt geradeaus fortsetzen.

Die 81-Jährige bog dort links ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die Straßenbahn frontal gegen die linke Seite des Pkw stieß.

An der Straßenbahn und am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Während der Unfallaufnahme musste die Straße „Am Knie“ stadteinwärts für die Dauer von etwa 45 Minuten vollständig gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

393. Diebstahl aus mehreren Taxen – Taufkirchen

Am Montag, 06.03.2023, gegen 22:45 Uhr, konnten zwei junge männliche Personen von einem Zeugen dabei beobachtet werden, wie sie die Fensterscheibe eines Taxis einschlugen, das in der Nähe des Bahnhofes Taufkirchen stand. Anschließend flüchteten die beiden in eine nahegelegene Tiefgarage und konnten dort von den alarmierten Polizeibeamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Bei den beiden Personen (12 und 13 Jahre, beide mit Wohnsitzen in München) wurden Handschuhe und Bargeld aufgefunden. Des Weiteren wurden in der Tiefgarage mehrere Gegenstände, unter anderem eine Geldbörse aufgefunden.

Im Rahmen des Einsatzes wurde bekannt, dass im Laufe des Abends bereits auch fünf weitere Taxen im Raum Neuperlach und Taufkirchen aufgebrochen und daraus diverse Gegenstände entwendet wurden. Aufgrund der Tatortnähe liegt der Verdacht nahe, dass die beiden auch für die anderen Taten verantwortlich sein könnten.

Die beiden Kinder konnten nach erfolgter Sachbearbeitung den Eltern übergeben werden.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) übernommen.

394. Fußgängerin von anfahrendem Linienbus verletzt – Ramersdorf

Am Montag, 06.03.2023, gegen 17:40 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Busfahrer mit einem MAN Linienbus mit Anhänger stadtauswärts. An der Haltestelle „Anzinger Straße“ hielt der 61-Jährige, um das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste zu ermöglichen.

Eine 66-Jährige mit Wohnsitz in München stieg an dieser Haltestelle aus dem Linienbus aus und lief an dem Bus entlang in Richtung Heck. Auf Höhe des Anhängers geriet die 66-Jährige ins Stolpern und stürzte. Als der 61-Jährige mit dem Bus anfuhr, wurde die 66-Jährige von einem Reifen des Anhängers im Bereich der Beine überrollt.

Die 66-Jährige verletzte sich im Bereich der Beine schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Linienbus sowie am Anhänger entstand kein Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

395. Zwei Wohnungseinbrüche – Schwabing

Fall 1:

Am Montag, 06.03.2023, zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte weibliche Täterinnen Zugang in eine Wohnung. Die Wohnungsinhaber waren abwesend. Die beiden Täterinnen öffneten mit einem Werkzeug die unversperrte Wohnung und durchsuchten diese nach möglichem Diebesgut. Sie verließen die Wohnung mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro sowie einer hochwertigen Handtasche und flüchteten in unbekannte Richtung. In der Wohnung befand sich eine Videoüberwachung, wodurch Teile der Tat aufgezeichnet wurden.

Fall 2:

Am Montag, 06.03.2023, im Zeitraum zwischen 07.45 Uhr bis 13:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Wohnung. Auch hier wurde die unversperrte Wohnungstür mittels eines Werkzeuges geöffnet. Die Täter durchsuchten die Wohnung und konnten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag entwenden. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) die Ermittlungen übernommen. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe sowie der ähnlichen Vorgehensweise wird ein Tatzusammenhang geprüft.

Die beiden weiblichen Täterinnen wurden wie folgt beschrieben:

Täterin 1:

Südeuropäisch, trug schwarze Sneaker mit weißer Sohle, schwarze Wollmütze, OP-Maske blau, dunkle Jeanshose, schwarze Handschuhe und beige hüftlange Winterjacke, heller Schal und führte eine Umhängetasche mit sich

Täterin 2:

20-30 Jahre alt, Südeuropäisch, dunkle Haare; bekleidet mit rotem Kopftuch, schwarze Hausschuhe, orange Handschuhe, gelbe Socken, schwarzer Wintermantel mit Kapuze und graue Jogginghose, sie führte eine große graue Umhängetasche mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen im Bereich des Bonner Platzes (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

396. Raub einer Geldbörse durch vier Täter – Untersendling

Am Montag, 06.03.2023, gegen 23:40 Uhr, ging ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in Thüringen von der Hansastraße kommend über die Garmischer Straße in Richtung Heimeranplatz. Auf der dortigen Brücke traten unvermittelt vier bislang unbekannte Männer an den 36-Järhigen von hinten heran. Zwei der unbekannten Männer hielten den 36-Jährigen an den Schultern fest, während die anderen beiden seine Hosentaschen durchsuchten. Aus einer Hosentasche wurde dem 36-Jährigen die Geldbörse entwendet. In der Geldbörse befand sich unter anderem ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag. Gegen die Wegnahme seines Mobiltelefons aus der anderen Hosentasche konnte sich der 36-Jährige wehren.

Die vier Männer flüchteten im Anschluss an die Tat in Richtung U- und S-Bahnhof Heimeranplatz. Der 36-Jährige alarmierte sofort den Polizeinotruf 110. Fahndungsmaßnahmen, an denen zehn Streifen beteiligt waren, ergaben keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die vier Täter wurden wie folgt beschrieben:

Alle männlich (Jugendlich oder junge Erwachsene), ca. 180 cm groß, schlank, sprachen eine osteuropäische Sprache; trugen dunkle Daunenjacken

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hansastraße und Garmischer Straße (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

397. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Pasing

Am Montag, 06.03.2023, gegen 18:45 Uhr, befand sich ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München als Gast in einer Badeanstalt in Pasing. Während seines Aufenthalts fiel dem 28-Jährigen ein 27-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck auf, welcher ihm mehrfach in den Ruhebereich des Saunaareals folgte. Als sich der 28-Jährige auf eine Liege im Ruhebereich legte, begab sich der 27-Jährige neben ihn und fing auf einer nahegelegenen Liege an, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Hierbei öffnete der 27-Jährige seinen Bademantel, woraufhin sein erigiertes Glied gesehen werden konnte.

Der 28-Jährige begab sich anschließend zu den Mitarbeitern der Badeanstalt, welche die Polizei verständigten. Der 27-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Der 27-Jährige wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt. Er wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abnahme seiner DNA wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

398. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Maxvorstadt

Am Montag, 06.03.2023, gegen 17:00 Uhr, erhielt eine 88-Jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Die unbekannte Anruferin behauptete, dass ihre Enkelin einen Verkehrsunfall gehabt hätte und jetzt mehrere Zehntausend Euro Kaution benötigt werden würden.

Die 88-Jährige legte nach dem Anruf ihr gesamtes Bargeld bereit und übergab es an einen Mann, der kurz nach dem Telefonat vor ihrer Haustür stand. Bei dem Bargeld handelt es sich um einen Betrag von mehreren Tausend Euro.

Der Sachverhalt wurde zufällig von einer Nachbarin bemerkt, welche die Polizei informierte.

Die AG-Phänomene der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Theresienstraße, Gabelsbergerstraße, Schleißheimer Straße und Arcisstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

• Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

• Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

Ein Video mit Originalaufnahmen eines Telefongesprächs sowie weitere Informationen zum organisierten Callcenterbetrug gibt es unter: https://www.polizei.bayern.de/muenchen/callcenterbetrug