WINDISCHESCHENBACH, OT NEUHAUS. Am Montag, 06. März 2023, wurden ein Mann und seine Lebensgefährtin in ihrem Wohnhaus im Gewerbepark von mehreren bislang unbekannten Männern ausgeraubt. Die Täter entkamen mit einer Beute in fünfstelliger Höhe.

Am Montag, 06. März 2023, gegen 19.30 Uhr wurden ein ortsansässiger Geschäftsmann und seine Lebensgefährtin im Gewerbegebiet in Neuhaus, einem Ortsteil von Windischeschenbach, von mehreren maskierten Unbekannten überfallen. Die vermummten Täter überraschten die beiden Geschädigten im Außenbereich des Wohnanwesens, drängten sie ins Innere des Hauses und fesselten beide. Der Mann wurde von den Tätern bedroht und zum Öffnen eines Tresors gezwungen. Er wurde hierbei leicht verletzt, seine Partnerin blieb unverletzt. Die Täter entwendeten hochwertige Schmuckgegenstände und Bargeld aus dem Safe und verließen den Tatort zu Fuß in unbekannte Richtung. Sie nahmen das Mobiltelefon der Frau mit sich. Den beiden Opfern gelang es erst nach geraumer Zeit, sich von der Fesselung zu befreien und einen Notruf bei der Polizei abzusetzen. Es wurde sofort eine umfangreiche Fahndung durchgeführt, die jedoch zunächst ohne Ergebnis blieb.

Laut den ersten Befragungen handelte es sich um mehrere Männer mit normaler Statur. Einer sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, sie waren dunkel gekleidet und vermummt.

Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. übernahm in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. noch in der Nacht am Tatort die Ermittlungen wegen des Verdachts einer schweren Raubtat und bittet die Bevölkerung unter der Telefonnummer 0961/401-2222 um Zeugenhinweise.

Fragen:

Wer hat im genannten Zeitraum eine Gruppe von mehreren Männern im Gewerbegebiet gesehen? Bemerkte jemand ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe der Autobahn oder den umliegenden Straßen? Gab es bereits in den Tagen vor dem Überfall verdächtige Wahrnehmungen?