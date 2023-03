OBERSCHÖNEGG, LKR. UNTERALLGÄU. Seit dem Vormittag des 28.02.2023 wird eine 14-Jährige aus dem Landkreis Unterallgäu vermisst. Am 28.02.2023 war die 14-Jährige noch mit dem Zug nach Regensburg unterwegs und stieg vermutlich in Moosburg aus. Seitdem ist die 14-Jährige unbekannten Aufenthalts. Hinwendungsorte sind derzeit nicht bekannt. Sie könnte sich in ganz Bayern aufhalten.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der 14-Jährigen.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit daher um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Memmingen unter der Telefonnummer 08331-100-0 entgegengenommen.

Link mit Lichtbild und personenbezogenen Hinweisen: ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNG | 14-Jährige aus Oberschönegg (Landkreis Unterallgäu) vermisst

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).