REGENSBURG. Am Montagabend nutzte eine unbekannte Person die Abwesenheit der Hausbesitzer für einen Einbruch. Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei Regensburg.

Am Montag, 6. März 2023, zerschlug eine unbekannte Person die Terrassentürscheibe eines Reihenhauses in Burgweinting. Die Tat ereignete sich zwischen 18 und 22 Uhr in der dicht besiedelten Garbenstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurden Wertsachen in vierstelliger Höhe entwendet. Durch verschiedene Zugangsversuche entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 0941/506-2888 um Zeugenhinweise.