REGENSBURG. Am Montag brach tagsüber eine unbekannte Person in eine Wohnung ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise und gibt Tipps zum Einbruchschutz.

Am Montag, 6. März 2023, brach eine unbekannte Person zwischen 10.00 Uhr und 20.15 Uhr in eine Wohnung in der Prinz-Ludwig-Straße ein. Über eine Balkontüre des Mehrparteienhauses verschaffte sich die einbrechende Person gewaltsam Zutritt zu der Erdgeschosswohnung. Aus einem Zimmer wurde schließlich ein Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe entwendet. An der Balkontüre entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bittet sie um Zeugenhinweise.

Unter www.k-einbruch.de findet man verschiedene Tipps der Polizei zum Schutz vor Einbrüchen. Gerade bei Neu- oder Umbauten sollte auf geprüfte einbruchhemmende Fenster, Balkon- und Terrassentüren gesetzt werden. Auf der Homepage sind auch Informationen zu verschiedenen technischen Widerstandsklassen und Kontakte zu den Fachberatern der örtlichen Kriminalpolizei zu finden.

Ganz einfache Tipps zum Thema Fenster: