WEIDEN I.D.OPF. Polizeipräsident Norbert Zink verabschiedete am 06.03.2023 den ehemaligen Dienststellenleiter der Kriminalpolizeiinspektion Weiden, Polizeidirektor Jürgen Dodell. Zugleich führte er seinen Nachfolger, Kriminaloberrat Andreas Schieder, in sein Amt ein.

Am 06. März 2023 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d. Oberpfalz in die Max-Reger-Halle in Weiden geladen. Vor rund 70 teilnehmenden Gästen aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Norbert Zink bei diesem Festakt den scheidenden Dienststellenleiter, Herrn Polizeidirektor Jürgen Dodell. Kriminaloberrat Andreas Schieder wurde als neuer Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Weiden vorgestellt und in sein Amt eingeführt.

Die Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten der Kriminalpolizeiinspektion Weiden sind mit einer örtlichen Zuständigkeit für die Stadt Weiden sowie der Landkreise Neustadt a.d. Waldnaab und Tirschenreuth für insgesamt über 200.000 Bürgerinnen und Bürger auf über 2600 km2 zuständig. 2021 lag die Aufklärungsquote der KPI Weiden bei über 89,8%.

Polizeidirektor Jürgen Dodell stand über drei Jahre an der Spitze der Kriminalpolizeiinspektion und ist seit September 2022 Leiter der Polizeiinspektion Amberg. Der Polizeipräsident stellte fest: „Die hervorragende Arbeit der Kriminalpolizeiinspektion Weiden spiegelt sich in der überdurchschnittlichen Aufklärungsquote wider“. In diesem Zusammenhang danke er auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihre engagierte und erfolgreiche Arbeit.

Ebenso dankte Polizeipräsident Norbert Zink dem stellv. Dienststellenleiter der Kriminalpolizeiinspektion Weiden, Herrn Ersten Kriminalhauptkommissar Thomas Gallei. Thomas Gallei hatte die Geschicke der Kriminalpolizeiinspektion zuletzt bis zur Besetzung der Stelle mit „viel Engagement und Sachverstand“ geleitet, wie Polizeipräsident Norbert Zink konstatierte.

Seit 01. Februar bereits leitet Kriminaloberrat Andreas Schieder die Geschicke der Kriminalpolizeiinspektion. Im Rahmen des Festakts konnte der neue Leiter nun der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Über den Kriminaloberrat konstatierte Polizeipräsident Zink, dass dieser durch seinen großen Erfahrungsschatz, welchen er bei der Bayerischen Polizei in verschiedensten Funktionen erworben hat und durch seine herausragenden Leistungen in der Vergangenheit für die Leitung der Kriminalpolizeiinspektion bestens geeignet ist.

Werdegang Polizeioberrat Jürgen Dodell

Im September 1998 wurde Jürgen Dodell bei der Bayerischen Polizei in der dritten Qualifikationsebene (vormals gehobener Dienst) eingestellt und im Jahr 2001 zum Polizeikommissar ernannt.

Der gebürtige Oberbayer war danach Angehöriger der Polizeiinspektion Herrsching am Ammersee. In dieser Zeit war Dodell zu mehreren Stationen abgeordnet, um sich für den höheren Dienst zu qualifizieren:

Zwischen 2005 und 2006 wurde er bei der Einsatzzentrale der ehemaligen Polizeidirektion Fürstenfeldbruck und im Anschluss beim Polizeipräsidium Oberbayern eingesetzt. Im Jahr 2007 wechselte Dodell zum Bayerischen Innenministerium. 2010 setzte Jürgen Dodell seine Polizeikarriere im Polizeipräsidium Oberpfalz fort und bewies im Zeitraum von Juli bis Dezember seine Führungsfertigkeiten als Leiter der Polizeiinspektion Schwandorf.

Im Zeitraum von Oktober 2011 bis September 2013 absolvierte er das Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei mit Stationen in Fürstenfeldbruck und Münster und somit den Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene (vormals höherer Dienst).

Anschließend war er im Zeitraum von 2013 bis Oktober 2016 im Sachgebiet E 2 eingesetzt ehe er im November 2016 als Leiter des Bayerischen Kontingents in das Gemeinsame Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenarbeit Petrovice – Schwandorf eingesetzt war. Von März 2019 bis Ende August 2022 war Jürgen Dodell mit der Leitung der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. betraut.

Jürgen Dodell ist im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech aufgewachsen und wohnt jetzt im Landkreis Neustadt an der Waldnaab.

Werdegang Kriminaloberrat Andreas Schieder

Der neue Chef der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.Opf. begann im September 2006 seine Polizeilaufbahn mit dem Studium für die 3. Qualifikationsebene. Nach Abschluss des Studiums führte ihn sein Weg in das Polizeipräsidium München, wo er bis Oktober 2011 bei der Polizeiinspektion 23 - Giesing und anschließend bis Mai 2013 beim Kommissariat 53 - Wohnungseinbruchsdiebstahl tätig war. Im Juni 2013 wechselte Schieder ins Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration in das Sachgebiet C 5 Lagezentrum Bayern. Von März 2013 bis 2016 durchlief er anschließend verschiedene Stationen im StMI und konnte im Bereich Verbrechensbekämpfung, im Bereich Sicherheitsrecht sowie im Koordinierungsstab Asyl Erfahrung sammeln. Ab Mai 2016 war der Kriminaloberrat beim bayerischen Landeskriminalamt, Dezernat 13, „interne Ermittlungen, tätig. Im Rahmen des Förderverfahrens für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene leitete Schieder ab November 2016 für sechs Monate die Polizeiinspektion Vohenstrauß. Anschließend arbeitete er bis zum Studienbeginn im Präsidialbüro des Polizeipräsidium Oberpfalz. Von Oktober 2017 bis September 2019 studierte er an der deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Seit Oktober 2019 war er nach erfolgreichem Abschluss beim Polizeipräsidium Oberpfalz im Sachgebiet E 2 - Ordnungs- und Schutzaufgaben eingesetzt. Hier konnte er sowohl im Verkehrssektor als auch als Vertreter der Sachgebietsleitung eindrucksvoll seine Spuren hinterlassen. Seit 01. Februar 2023 nun leitet Schieder die Geschicke der Kriminalpolizeiinspektion Weiden.

Der Kriminaloberrat wohnt mit seiner Familie im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab.