REGEN, LKR. REGEN. In der Nacht am Samstag (04.03.2023) kam es zu einem Brand einer Kunststoffbox, die direkt an einer Hausmauer im nördlichen Stadtbereich abgestellt war. Durch den Brand wurde ein nebenstehendes Kleinkraftrad, eine Restmülltonne und die Außenfassade des Gebäudes leicht beschädigt.

Der Polizeiinspektion Regen wurde der Brand gegen 01.12 Uhr über die ILS gemeldet. Durch die Feuerwehren vor Ort konnte die brennende Plastikbox schnell gelöscht und so ein Übergreifen auf das bewohnte Gebäude verhindert werden. Dennoch wurde die Außenfassade leicht in Mitleidenschaft gezogen. Ebenso wurde ein abgestellter Roller und eine Restmülltonne beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Brandschaden auf einen Betrag im unteren 4-stelligen Bereich. Personen waren aufgrund des Brandes nicht in Gefahr.

Nach den ersten Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung, weshalb diese von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen wurden. Diese dauern an.

Veröffentlicht: 06.03.2023, 15.34 Uhr