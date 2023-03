HOF. In der Nacht von Samstag auf Sonntag machte sich ein Unbekannter an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, im Zeitraum von 00.45 Uhr und 01.30 Uhr, öffnete ein Unbekannter in der Eichendorffstraße gewaltsam ein geparktes Auto. Aufgrund der Spurenlage vor Ort wird davon ausgegangen, dass der Täter vorhatte, das Fahrzeug zu entwenden. Der Unbekannte scheiterte jedoch und entkam unerkannt. Er hinterließ an dem Fahrzeug einen Sachschaden in Höhe von wenigen 100 Euro.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum im Bereich der Eichendorffstraße in Hof verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.