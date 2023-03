HOF. In der Nacht von Freitag auf Samstag griffen zwei Unbekannte im Bereich der Wunsiedler Straße/Am Schollenteich einen Passanten an. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 4.45 Uhr, war ein 29-Jähriger zu Fuß im Bereich der Wunsiedler Straße/Am Schollenteich in Hof unterwegs. Dort fragten ihn zwei unbekannte Männer nach Geld. Danach bedrängten die Täter den Geschädigten, so dass dieser zu Boden stürzte und sich dabei leicht verletzte. Im Anschluss flüchteten die beiden Männer unerkannt und ohne Beute.

Zeugen, die gegen 4.45 Uhr im Bereich der Wunsiedler Straße/Am Schollenteich verdächtige Personen gesehen haben oder tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden