SCHWABACH. (305) Am Freitagvormittag (03.03.2023) gelangten vier Personen unter einem Vorwand in die Wohnung eines 84-jährigen Mannes in Wendelstein und entwendeten mehrere Hundert Euro. Eine Tatverdächtige vergaß in der Wohnung ihre Handtasche, kehrte anschließend zurück und wurde durch Polizeibeamte festgenommen.



Gegen 10:55 Uhr klingelten in der Kirchenstraße drei Frauen und ein Mann an der Wohnung eines 84-Jährigen. Unter einem Vorwand ließ der Wohnungsinhaber die Personen hinein. Mit einem Trick gelangte mindestens eine Person an die Geldbörse des 84-Jährigen und entwendete daraus mehrere Hundert Euro Bargeld. Den Verlust bemerkte der Mann erst als die Personen die Wohnung wieder verlassen hatten. Er meldete den Diebstahl der Polizei Schwabach.

Etwa zwei Stunden später kehrten die vermeintlichen Trickdiebe wieder zum Tatort zurück, da eine 36-jährige Beteiligte dort ihre Handtasche vergessen hatte und diese nun zurückwollte. Eine Polizeistreife nahm die mutmaßlichen Täter fest. Die Beute konnte bei der Durchsuchung der Personen nicht aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen übernahm das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach.

Erstellt durch: Michael Köhler / bl