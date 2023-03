0446 - Smart überschlägt sich mehrfach

Diedorf - Am Sonntag ereignete sich gegen 15:50 Uhr auf der B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Der 60-Jährige Fahrer eines Smart kam aus ungeklärter Ursache auf gerader Strecke auf Höhe der Abzweigung nach Anhausen nach links von der Fahrbahn ab. Der 60-Jährige bemerkte den Fehler nach eigener Angabe noch, konnte sein Fahrzeug aber nicht mehr unter Kontrolle bringen.

Sein Fahrzeug überschlug sich daraufhin im angrenzenden Acker mehrfach. Der Fahrer konnte anschließend aber noch selbständig aus dem Fahrzeug steigen. Er kam leicht verletzt in die Universitätsklinik nach Augsburg. Am Smart entstand Totalschaden.

0447 - Geldbeutel von Senior gestohlen: Abbuchung im Fastfood-Restaurant

Donauwörth - Einem 89-jähriger Donauwörther wurde am 03.03.2023, im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der Donau-Meile in der Dillinger Straße die Geldbörse entwendet.

Der oder die bislang unbekannte Tatverdächtige öffnete hierzu unbemerkt den Reißverschluss der mitgeführten Herrenhandtasche des 89-Jährigen. In dem Geldbeutel befanden sich unter anderem ein dreistelliger Bargeldbetrag.

In der Folge bezahlte eine Person dreimal die Essensrechnung bei einem Fastfood-Restaurant an der Westspange mit der EC-Karte des 89-Jährigen. Beamte der PI Donauwörth sorgten für eine sofortige Sperrung und nahmen sämtliche Seriennummern der Dokumente in den polizeilichen Fahndungsdatenbestand auf.

Die Polizei ermittelt nun wegen Handtaschendiebstahl sowie Betrug.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.

0448 - Rollerfahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

Aichach - Am 05.03.23, gegen 15:30 Uhr, fiel einer Polizeistreife im Bereich der Bahnhofstraße ein Kleinkraftradfahrer auf, der ohne gültiges Versicherungskennzeichen sowie ohne Helm unterwegs war.

Der zunächst unbekannte Fahrer trug eine Sturmhaube und missachtete die Anhaltesignale des Einsatzfahrzeuges. Nach kurzer Verfolgungsfahrt über den Bahnhofsparkplatz und den angrenzenden Stadtpark gelang dem Rollerfahrer über eine Fußgängerbrücke zunächst die Flucht und er konnte sich im Bereich der Beckmühle der Kontrolle entziehen.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnte der 17-jährige Fahrer wenig später an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Der Jugendliche war nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und zeigte drogentypische Auffälligkeiten, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Der Fahrer muss sich nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinwirkung verantworten.

0449 - Sachbeschädigung durch Steinewerfer

Dillingen - Am 04.03.2023 gegen 16:50 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Pkw von Holzheim kommend in Richtung Dillingen. Als er die Donaubrücke passierte, wurde von dieser ein kleiner Stein auf die Windschutzscheibe des Pkws geworfen. Am Pkw entstand in Folge der Kollision ein kleiner Steinschlag.

Als Verursacher werden zwei Jugendliche vermutet, welche zur Tatzeit auf der Donaubrücke standen. Der Hauptakteur wurde der Polizei wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, augenscheinlich 19 Jahre alt, schlanke Figur, bekleidet mit dunkler Jacke und Hose. Beide Personen konnten, trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei Dillingen bittet Personen, welche im besagten Zeitraum entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der 09071/56-0 zu melden.

0450 - Mit Haftbefehl gesucht

Schwabmünchen - Am Samstag, 04.03.23, fiel gegen 18:30 Uhr ein stark schwankendes Pärchen am Bahnhof auf, so dass befürchtet wurde, dass dieses in das Gleisbett stürzen könnte. Die verständigte Polizeistreife kontrollierte die beiden und stellte dabei fest, dass gegen den 39-jährigen drei Haftbefehle bestanden. Dieser wurde daher zur Verbüßung einer mehrmonatigen Freiheitsstrafe verhaftet und in den Polizeiarrest verbracht.

Das starke Schwanken des Pärchens könnte neben der festgestellten Alkoholisierung auch auf den Konsum von weiteren Rauschmitteln zurückzuführen sein. Bei der 42-jährigen Frau war nämlich der Rest eines verdächtigen Pulvers aufgefunden worden, dessen Untersuchung allerdings noch aussteht. Gegebenenfalls wird sie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt werden.