Bronzeskulpturen gestohlen - Polizei ermittelt - Wer kann Hinweise geben?

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe der vergangenen Woche haben Unbekannte mannshohe Kunstskulpturen aus einem Garten entwendet. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und hofft dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem aktuellen Sachstand nach haben sich die unbekannten Täter zu einem Garten Zutritt verschafft, der zu einem Handwerks- und Kunstatelier in Sailauf in der Straße "Weyberhöfe" gehört. Dort haben sie offensichtlich die Abwesenheit des Eigentürmers genutzt und zwischen Mittwoch, 12:00 Uhr, und Samstag, 17:50 Uhr, insgesamt sieben mannshohe Statuen gestohlen.

Das Fehlen der Figuren ist erst am Wochenende aufgefallen. Die Polizei Aschaffenburg hat unmittelbar nach Bekanntwerden des Diebstahls die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund des Gewichts und der Größe der Skulpturen gehen die Beamten davon aus, dass es mehrere Tatbeteiligte gegeben haben muss. Der Abtransport der Figuren ist mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug geschehen.

Der Beuteschaden ist Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen, dürfte aber aufgrund des Materialwerts mindestens bei mehreren zehntausend Euro liegen.

Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen des Diebstahls und hat folgende Fragen:

Wer hat zur relevanten Zeit verdächtige Personen an oder auf dem Grundstück gesehen?

Wer hat möglicherweise das Verladen solcher Bronzefiguren an dem Atelier beobachtet?

Wer kann Hinweise auf mögliche Tatfahrzeuge geben?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur Klärung des Diebstahls machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Gegenstand auf Auto geworfen - Zeugen gesucht

COLLENBERG, LKR. MILTENBERG. Am Freitagmorgen hat ein noch unbekannter Jugendlicher ein vorbeifahrendes Auto mit einem kleineren Gegenstand beworfen. Die Polizei Miltenberg ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Eine 24-Jährige war am Freitag um 07:20 Uhr mit ihrem schwarzen Toyota Yaris auf der Staatsstraße 2315 von Dorfprozelten in Richtung Collenberg unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang warf ein noch unbekannter Jugendlicher einen Gegenstand gegen den fahrenden Pkw.

Die Fahrerin hielt auf der weiteren Strecke an, konnte aber zunächst keinen Schaden feststellen. Sie selbst blieb glücklicherweise unverletzt. Erst später konnte sie eine Delle auf dem Autodach sehen. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Er kann lediglich als männlich, im Alter zwischen 13 - 15 Jahren beschrieben werden.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Kontrollaktion mit Testkäufen - Polizei überprüft Einhaltung von Jugendschutzvorschriften

LKR. MILTENBERG. Die Polizei Miltenberg hat in Absprache mit dem Landratsamt am Freitag Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Dabei kamen auch Testkäufer zum Einsatz.

Am Freitag haben Beamte der Miltenberger Polizei in Absprache mit dem Landratsamt Miltenberg Supermärkte und Tankstellen im Dienstbereich der Polizeiinspektion auf die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes überprüft. Zielrichtung war es, hierbei insbesondere die Vorgaben bei der Abgabe von Alkohol und Tabak zu kontrollieren. Dazu hatten die Beamten jugendliche Testkäufer eingesetzt. Die Kontrollen fanden am Nachmittag und frühen Abend statt.

Insgesamt neun Geschäfte haben die Kontrolleure unter die Lupe genommen. Bedauerlicherweise hatten die Jugendlichen, die für die Testwaren definitiv zu jung waren, in fünf der Verkaufsstellen Zigaretten und alkoholische Getränke erwerben können. Gegen die jeweiligen Verkäufer mussten die Polizisten im Anschluss Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten, die nun dem Landratsamt vorgelegt werden. Dort wird über die Festsetzung möglicher Bußgelder entschieden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstag wurde zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr ein schwarzer Seat Leon in dem Parkhaus in der Luitpoldstraße bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Streifschaden befindet sich hinten links am Fahrzeug.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Alexandrastraße haben Unbekannte offensichtlich mutwillig ein Fahrrad und die Windschutzscheibe eines dort abgestellten Autos beschädigt. Bewohner haben gegen 22:30 Uhr laute Geräusche aus dem Bereich wahrgenommen. Mutmaßlich handelt es sich hier auch um die Tatzeit der Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KLEINKAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 10:15 Uhr, haben Unbekannte zwei Blumenkübel in der Kirchstraße vor der dortigen Kirche zerstört.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.