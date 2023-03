REGENSBURG. Dreiste Einbrecher drangen in der Nacht von Samstag, 04.03.2023, auf Sonntag, 05.03.2023, gewaltsam in ein Fitnessstudio ein und entwendeten hochwertige Muskelstimulationsgeräte.

Am Wochenende drangen bislang Unbekannte in die Räume des Fitnessstudios in der Hermann-Köhl-Straße ein und nahmen hochwertige Muskelstimulationsgeräte der Marke EMS Dynamics samt Zubehör im Wert eines niedrigen sechsstelligen Bereichs mit. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0941/506-2888.