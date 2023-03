REGENSBURG OT SCHWABELWEIS. Am Donnerstag, 02. März2023, hebelte ein bislang Unbekannter die Hintertüre einer Vereinsgaststätte auf. Es entstand zwar Sachschaden, aber der unbekannte Täter erlangte keine Tatbeute.

In den Morgenstunden des 02. März 2023 drang ein bislang Unbekannter über eine aufgehebelte Türe in die Innenräume der Sportvereinsgaststätte in der Donaustaufer Straße in Schwabelweis ein. Der Pächter konnte bis jetzt keinen Diebstahlsschaden feststellen. Der Einbrecher verursachte einen vierstelligen Sachschaden durch sein Vorgehen. Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte Spuren am Tatort und übernahm die Ermittlungen. Für sachdienliche Hinweise werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 an die Polizei zu wenden.