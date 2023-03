385. Gefährliche Körperverletzung; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Riem

Am Sonntag, 05.03.2023, gegen 02:20 Uhr, kam es in einem Hotel an der Bar zwischen mehreren Gästen aus noch ungeklärten Umständen zu einem Streitgespräch, welches in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.

Hierbei schlug ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München einem 56-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Aichach-Friedberg mehrfach ins Gesicht, bis dieser zu Boden ging. Der am Boden liegende 56-Jährigen wurde durch den 25-Jährigen und dessen 27-jähriger weiblicher Begleitung mit Wohnsitz in München, mit Füßen getreten. Der 56-Jährige wurde verletzt.

Zeugen alarmierten den Polizeinotruf 110, woraufhin über fünf Streifen und der Rettungsdienst zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden.

Beide Tatverdächtige konnten durch die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei in der Nähe festgestellt und festgenommen werden. Beide wurden wegen einer gefährlichen Körperverletzung angezeigt. Die 27-Jährige wurde nach der Anzeigenerstattung wieder entlassen. Der 25-Jährige wird einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt, da sich bei der polizeilichen Sachbearbeitung Unklarheiten über seinen Wohnsitz ergaben. Der Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

386. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Vergewaltigung – Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 02.03.2023, gegen 03:00 Uhr, wurde eine 20-Jährige aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen in einer Diskothek in der Münchner Innenstadt von einem 49-jährigen Franzosen ohne festen Wohnsitz in Deutschland angesprochen. Der 49-Jährige bot der 20-Jährigen als Gegenleistung für sexuelle Handlungen auf seinem Hotelzimmer einen sechsstelligen Geldbetrag an. Die 20-Jährige willigte ein und folgte dem 49-Jährigen und einer 20-jährigen männlichen Begleitperson des 49-Jährigen (mit Wohnsitz im Landkreis München) in das Hotel.

Dort wurde sie von dem 49-Jährigen plötzlich mit Gewalt auf das Bett geworfen und vergewaltigt. Der 20-jährige Begleiter befand sich während der Tathandlung in einem anderen Hotelzimmer. Nach der Tat ließ der 49-Jährige von der 20-Jährigen ab und sie konnte unverletzt das Hotel verlassen. Geld hatte die 20-Jährige nicht erhalten.

Der 49-Jährige wurde anschließend durch von einem Bekannten der 20-Jährigen alarmierten Polizeikräfte im Hotel angetroffen und festgenommen werden. Der 49-Jährige wurde wegen der Vergewaltigung angezeigt und dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und er wurde anschließend einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

387. Zwei Einbrüche in Betriebsgelände – Ramersdorf und Ottobrunn

Fall 1:

In der Zeit von Montag, 20.02.2023, 17:40 Uhr, bis Dienstag, 21.02.2023, 07:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Betriebsgelände in Ramersdorf. Auf dem Gelände wurden mehrere Garagentore aufgebrochen. Die Garagen wurden durchsucht und drei motorbetriebene Laubbläser im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Im Anschluss konnten die Täter unerkannt vom Tatort flüchten.

Fall 2:

In der Zeit von Donnerstag, 02.03.2023, 15:00 Uhr, bis Freitag, 03.03.2023, 11:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Betriebsgelände in Ottobrunn. Auch hier wurden auf dem Gelände mehrere Garagentore aufgebrochen. Diesmal wurde ein Dampfstrahler, mehrere Dieselkanister sowie Werkzeuge entwendet. Der Wert der Gegenstände beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Ermittlungen in beiden Fällen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen in den Bereichen Hochäckerstraße Neuer Südfriedhof (Ramersdorf) und Haidgraben Parkfriedhof (Ottobrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

388. Brand in einer Wohnung; zwei Personen verletzt – Freimann

Am Freitag, 03.03.2023, gegen 16:10 Uhr, konnte ein zufällig vorbeikommender 26-jähriger Polizeibeamter der Münchner Polizei in seiner Freizeit eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Freimann wahrnehmen. Der Notruf wurde verständigt.

Der 26-Jährige begab sich zur betreffenden Wohnung und er konnte dort einen 61-jährigen, augenscheinlich bewusstlosen, Bewohner auffinden. Den Bewohner verbrachte der 26-Jährige anschließend ins Freie.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Während der Löscharbeiten konnte durch die Feuerwehr eine weitere bewusstlose 26-jährige Bewohnerin des Anwesens im Treppenhaus aufgefunden und aus dem Mehrfamilienhaus gerettet werden.

Die 26-Jährige und der 61-Jährige wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikationen mit dem Rettungsdienst in Münchner Kliniken gebracht.

Durch die Flammen wurde die Wohnung stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte sich der 61-Jährige etwas zu Essen machen, infolgedessen es zum Brand in der Küche kam.

Die weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung und Körperverletzung hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

389. Zwei staatsschutzrelevante Delikte – Thalkirchen und Planegg

Fall 1:

Im Zeitraum von Samstag, 04.03.2023, 21:30 Uhr, bis Sonntag, 05.03.2023, 21:30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter auf dem Skaterplatz in der Feodor-Lynen-Straße in Planegg ein ca. 50x50 cm großes Hakenkreuz aufgesprüht. Das Hakenkreuz wurde auf den Boden gesprüht und wurde vom zuständigen Sicherheitsdienst der Gemeinde Planegg festgestellt.

Fall 2:

Durch einen Passanten wurde der Polizeiinspektion 29 (Forstenried) telefonisch mitgeteilt, dass sich am U-Bahnhof Thalkirchen eine Hakenkreuzschmiererei befinden solle.

Durch eine Streifenbesatzung vor Ort konnten insgesamt acht aufgesprühte Hakenkreuze sowie dreimal der Schriftzug „Kampf“ festgestellt werden, welche im Sperrengeschoss des U-Bahnhofs aufgesprüht wurden.

Der Tatzeitraum kann von Samstag, 04.03.2023, 09:00 Uhr, bis Sonntag, 05.03.2023, 10:30 Uhr eingegrenzt werden.

In beiden Fällen wurde die Entfernung der angebrachten Schmierereien veranlasst.

Der Staatsschutz der Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen im Bereich der Feodor-Lynen-Straße am Skaterplatz (Planegg) und am U-Bahnhof Thalkirchen im Bereich der Schäftlarnstraße und Pognerstraße (Thalkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.