BERGKIRCHEN,LKRS.DACHAU.Bei einem Unfall in einem metallverarbeitenden Betrieb in Bergkirchen wurde am vergangenen Freitag (03.03.) ein Mitarbeiter tödlich verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 09:30 Uhr war der 56-jährige Mann mit Arbeiten an einer Drehmaschine beschäftigt. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er in Kontakt mit beweglichen Teilen der Maschine und wurde hierdurch tödlich verletzt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen, durch die sachleitende Staatsanwaltschaft München II wurde ein Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs in Auftrag gegeben.