ERDING.Beim Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Erding wurde am frühen Freitagmorgen (03.03.) eine Person verletzt. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus.

Gegen 05:30 Uhr hatte eine Passantin Rauch aus einem Kellerfenster des Anwesens an der Goethestraße festgestellt und die Rettungskräfte verständigt. Die alarmierte Feuerwehr evakuierte kurzzeitig etwa 20 Bewohner des Hauses, die später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Eine Frau wurde durch Rauchgase leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Feuer wurde zügig abgelöscht.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Unbekannter den Zugang zu einem Kellerabteil aufgebrochen und dort gelagerte Bekleidung gezielt in Brand gesetzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro.

Die Kriminalpolizei Erding bittet eventuelle Zeugen, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 08122-9680 in Verbindung zu setzen.