OFTERSCHWANG. Am Sonntagnachmittag kam es auf der B19 zwischen Sonthofen und Oberstdorf zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 84- jähriger Opel-Fahrer war die B19 von Sonthofen kommend in Richtung Oberstdorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw. Anschließend fuhr der 84-Jährige weiter auf der Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem weiteren entgegenkommenden und zwei Personen besetzten Pkw, VW zusammen. Der Senior wurde durch den Unfall schwerverletzt und in ein Krankenhaus berbracht. Seine 82-jährige Beifahrerin kam leicht verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war hierbei mit eingebunden. Nach derzeitigem Stand wurden entgegen erster Mitteilungen keine weiteren Fahrzeuginsassen verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 90.000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme sowie anschließenden Reinigung gänzlich gesperrt werden. Hiebei waren die umliegenden Feuerwehren sowie die Straßenmeisterei eingebunden. (PI Sonthofen)

