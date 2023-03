ARNSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART. Ein 53-Jähriger hat einen mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat auf seinem Grundstück gestellt. Im Zuge der folgenden Auseinandersetzung setzte der Tatverdächtige ein Messer ein und fügte dem Grundstückseigentümer leichte Verletzungen zu. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend unerkannt. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Samstagvormittag, gegen 10.00 Uhr, hat der 53-Jährige den Unbekannten gestellt, als dieser einen Kanister von seinem Grundstück in der Bayernstraße entwenden wollte. Es kam unmittelbar zu einer Auseinandersetzung, wobei der Unbekannte auch ein Messer einsetzte und dem 53-Jährigen leichte Verletzungen am Oberschenkel zufügte. Dem Unbekannten gelang so die Flucht, den Kanister ließ er zurück. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizeiinspektion Karlstadt mit Unterstützung der umliegenden Polizei- und Verkehrspolizeidienststellen, sowie eines Diensthundes blieb ohne Erfolg. Der Täter entkam unerkannt.

Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 170 - 180 cm groß m. schlanker Statur

Ca. 20 - 30 Jahre alt

Brauner Hautteint

Trug eine schwarze Bomberjacke, dunkelblaue Jeans und Fahrradhandschuhe, sowie eine Basecap

Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen noch vor Ort übernommen und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat den Unbekannten auf seiner Flucht oder auch im Vorfeld der Tat gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kripo Würzburg in Verbindung zu setzen.