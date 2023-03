377. Pkw kommt von Straße ab – zwei Personen werden verletzt – Grasbrunn

Am Samstag, 04.03.2023, gegen 08:40 Uhr, fuhr eine 55-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Ford Pkw auf der Zornedinger Straße. Mit in ihrem Fahrzeug befand sich eine 16-jährige Beifahrerin (ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München).

In einer Kurve kam die 55-Jährige mit dem Pkw von der Fahrbahn ab. Der Pkw schleuderte und prallte gegen einen Baum. Ein Zeuge, der den Unfall mitbekam, alarmierte sofort den Polizei Notruf.

Daraufhin wurde eine Streife der Polizeiinspektion 27 (Haar) und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Unfallstelle geschickt.

Die beiden Frauen wurden durch den Unfall verletzt und sie wurden danach vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

378. Zusammenstoß von zwei Fahrradfahrern – zwei Personen verletzt – Trudering

Am Samstag, 04.03.2023, gegen 10:05 Uhr, fuhr ein 58-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Fahrrad die Himalajastraße in südöstlicher Fahrtrichtung entlang. An der Kreuzung Himalajastraße / Eigerstraße wollte er linkswärtig in die Eigerstraße einbiegen.

Zeitgleich befuhr ein 71-jähriger Mann mit Wohnsitz in München die Eigerstraße in nordöstliche Fahrtrichtung und wollte seinerseits linkswärtig in die Himalajastraße einbiegen.

Der 58-Jährige übersah den von rechts kommenden 71-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. An der Unfallörtlichkeit gilt rechts vor links, somit hätte der 58-Jährige dem 71-Jährigen Vorfahrt gewähren müssen.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrradfahrer verletzt. Beide Männer mussten zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus verbracht werden.

Der 58-Jährige wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall angezeigt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

379. Zusammenstoß zwischen drei Pkw – sechs Personen verletzt –Freimann

Am Samstag, 04.03.2023, gegen 10:00 Uhr fuhr eine 40-jährige Frau mit Wohnsitz in München mit ihrem Pkw Opel die Heidemannstraße in westlicher (stadtauswärtiger) Richtung. An der Kreuzung zur Lilienthalallee wollte sie diese geradeaus überqueren. Hierbei benutzte sie den zweiten von vier möglichen Fahrstreifen. Mit in ihrem Pkw befanden sich ihre drei Kinder (3-jährig, 5-jährig und 8-jährig).

Unmittelbar rechts neben der 40-Jährigen fuhr eine 30-jährige Frau mit ihrem Pkw Daimler und wollte die Kreuzung ebenfalls geradeaus überqueren. Hierbei benutzte sie den ersten von vier möglichen Fahrstreifen. In ihrem Pkw befanden sich ebenfalls zwei Kinder (2-jährig und 6-jährig).

Zeitgleich befuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim mit seinem Pkw Seat die Lilienthalallee in nördlicher (stadtauswärtiger) Richtung. An der Kreuzung zur Heidemannstraße wollte auch er diese geradeaus überqueren. Hierbei benutzte er den zweiten von drei möglichen Fahrstreifen. Mit ihm im Pkw befand sich eine weitere Person auf dem Beifahrersitz.

Der 22-Jährige fuhr mit seinem Pkw bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein und musste dort aufgrund stockenden Verkehrs verkehrsbedingt anhalten. Noch bevor er die Kreuzung endgültig räumen konnte schaltete die Lichtzeichenanlage für die 40-Jährige und die 30-Jährige auf Grünlicht, woraufhin beide nebeneinander losfuhren, um die Kreuzung zu überqueren.

Hierbei übersahen beide Fahrerinnen den sich noch im Kreuzungsbereich befindenden 22-Jährigen. Dieser fuhr zeitgleich los, um die Kreuzung zu räumen. Anschließend kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen den Unfallbeteiligten. Dabei erfasste die 40-Jährige frontal den Pkw des 22-Jährigen an dessen rechten Fahrzeugseite. Die 30-Jährige stieß mit der linken vorderen Ecke ihres Fahrzeugs gegen die Stoßstange des 22-Jährigen.

Die 40-Jährige, ihre drei mitfahrenden Kinder sowie die zwei Kinder der 30-Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Am Pkw der 40-Jährigen entstand ein Totalschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden anderen Pkw wurden leicht beschädigt.

Insgesamt entstand ein Schaden von über 10.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

380. Computerbetrug in mehreren Fällen

Bereits seit 2021 häuften sich beim Polizeipräsidium München Betrugsanzeigen im Zusammenhang mit einer App eines Discounters.

Registrierten Kunden ist es dabei möglich mit Hilfe der Applikation Einkäufe bargeldlos zu bezahlen.

Die bis dato noch unbekannten Täter verwendeten entweder falsche oder fremde Informationen wie Personalien und Bankverbindungen.

Anschließend bestellten die Täter Waren oder sogenannte Wunschgutscheine. Diese Gutscheine können anschließend bei teilnehmenden Unternehmen in deren Gutscheine eingetauscht werden.

Die Betroffenen des Betrugs wurden in der Folge von Inkasso-Unternehmen oder dem Discounter angemahnt und erfuhren somit, dass Ihre Daten missbräuchlich verwendet wurden.

In München gelang es dem Kriminalkommissariat 122 (Cybercrime) durch intensive und operative Maßnahmen, sechs tatverdächtige Männer im Alter von 22 bis 25 Jahren zu ermitteln.

Den in München wohnhaften Männern werden ca. 500 Fälle zugeordnet. Der Vermögenschaden beläuft sich derzeit auf einen sechsstelligen Betrag.

Im weiteren Verlauf vollzogen die Ermittler des Kommissariats 122 entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse in den sechs Wohnungen am 01.03.2023; unter anderem konnten dabei zahlreiche Mobiltelefone und Laptops sichergestellt werden.

Die Tatverdächtigen erwarten diverse Anzeigen entsprechend der Tatbegehung: Ausspähen von Daten, Computerbetrug, Datenveränderung oder Fälschung beweiserheblicher Daten. Alle wurden nach den Maßnahmen der Polizei wieder entlassen.

381. Einbruch in Doppelhaushälfte – Milbertshofen

Am Freitag, 03.03.2023, gegen 12:40 Uhr, bemerkte ein Nachbar des geschädigten Ehepaares (58 und 57 Jahre) mit Wohnsitz in München, dass die Türe der benachbarten Doppelhaushälfte offenstand. Kurz darauf konnte er sehen, wie zwei Männer mit Tüten aus dem Haus flüchteten.

Der sich zu diesem Zeitpunkt mit dem Nachbarn in einem Gespräch befindende Bekannte verfolgte die beiden jungen Männer, verlor diese aber nach kurzer Zeit aus den Augen. Der Nachbar setzte in der Zwischenzeit einen Notruf ab und verständigte das geschädigte Ehepaar. Entwendet wurde Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.



Täterbeschreibung:

- Männlich, 25-30 Jahre, 175 cm, dunkle Haare, dunkle Hose, schwarze Kapuzenjacke

- Männlich, 20-30 Jahre, ca. 175 – 180 cm, schlanke Figur, kurze, dunkle Haare, südländisches Aussehen, rote Jacke, graue Jeans

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Freitag, von 12:40 bis 14:16 Uhr, im Bereich der Frauenstädtstraße und der Knorrstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

382. Einbruch in Doppelhaushälfte – Aubing

Am Freitag, 03.03.2023, gegen 22:30 Uhr, kehrte ein 70-Jähriger mit Wohnsitz in München zu seiner Doppelhaushälfte zurück. Hierbei stellte er fest, dass dort eingebrochen worden war. Der 70-Jährige verständigte daraufhin die Polizei.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über die Terrassentür verschafft hatten. Im Inneren des Hauses wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und eine Schmuckschatulle samt Inhalt entwendet.

Der Beuteschaden liegt im Bereich von ca. 70.000 Euro.

Nach der Tat konnte der oder die Täter unerkannt den Tatort verlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.



Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Freitag, 03.03.2023, 18:45 – 22:30 Uhr, im Bereich Lidelstraße, Industriestraße, Josef-Schmid-Weg und der Fabrikstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

383. Versuchter Einbruch in Tankstelle mit Täterfestnahme – Moosach

Am Samstag, 04.03.2023, gegen 01:51 Uhr, versuchte ein 30-jähriger bulgarischer Staatsbürger, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, gewaltsam die Eingangstüre zu einer Tankstelle zu öffnen. Hierdurch wurde ein stiller Alarm ausgelöst, welcher bei einem Sicherheitsdienst auflief. Dieser verständigte sofort die Polizei.

Die eintreffende Streife konnte den 30-Jährigen in Tatortnähe festnehmen. Gegen den 30-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

384. Versuchter Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug mit Täterfestnahme – Maxvorstadt

Am Freitag, 03.03.2023, gegen 21:00 Uhr, versuchten drei rumänische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland (23, 24 und 26 Jahre alt) mit einem Nothammer den geparkten Pkw Porsche eines 77-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München aufzubrechen. Als sich Passanten dem Geschehen näherten, flüchteten die drei Männer mit ihrem rumänischen Pkw Audi. Hierbei konnten sie jedoch von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Dieser nahm die Verfolgung des Fahrzeuges auf und verständigte parallel den Notruf.

Aufgrund der Standortmitteilungen des Zeugen konnte das Fahrzeug mit den Tatverdächtigen schließlich gestoppt und die drei Insassen vorläufig festgenommen werden.

Nach Erhebung von einer Sicherheitsleistung wurden die drei Männer nach Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 54 (Kfz-Delikte) der Münchner Kriminalpolizei.